Новые загоризонтные РЛС появятся на юге и востоке России

В Министерстве обороны рассказали о планах установить на юге и на востоке страны новые загоризонтные радиолокационные станции, которые смогут обнаружить воздушные цели за тысячи километров от российских границ.

Также сейчас изучаются возможности загоризонтного обнаружения воздушных целей в Арктике, пишет РИА Новости. Напомним, год назад в Мордовии заступила на боевое дежурство первая загоризонтная РЛС "Контейнер". Она обнаруживает летательные аппараты на дальности в 1,5 тысячи километров от границ РФ над территорией Восточной Европы и частью Западной и Северной Европы, над несколькими странами Ближнего Востока.

Работа РЛС основана на принципе отражения радиосигнала от ионосферы Земли. "Контейнер" может обнаруживать любые самолеты, крылатые ракеты и даже гиперзвуковые аппараты.

Ранее сообщалось о создании опытного образца гиперзвуковой баллистической ракеты для Су-57. Предполагается, что истребитель сможет нести две ракеты во внутренних отсеках для оружия, которые глубже и больше, чем у его американского аналога F-22 Raptor. В сочетании с мощными датчиками, высокими показателями выносливости и скрытности, новая ракета превратит самолет в серьезную угрозу для важных объектов, таких как аэродромы и командные центры. Он сможет обойти все существующие системы противовоздушной обороны.