Один человек погиб при столкновении двух контейнеровозов в Китае

В Китае столкнулись два контейнеровоза. Пять человек пропали без вести.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение КНР, инцидент произошел в устье реки Янцзы ночью 13 декабря. Судно Oceana протаранило контейнеровоз "Синьцишэн 69". На борту последнего находились 16 человек.

Прибывшие в район крушения спасатели смогли вытащить из воды 11 человек, один член экипажа был уже без признаков жизни. Поисково-спасательная операция продолжается. В ней участвуют различные плавсредства, вертолет и самолет.