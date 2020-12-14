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14.12.2020 16:35
Рубрика: Спорт

Оксана Косаченко: Много надежд возлагалось на Квята, но что-то разладилось

Текст: Илья Соболев
На выходных гонкой в Абу-Даби завершился уникальный сезон "Формулы-1". Пусть прошло всего 17 этапов, а не рекордные 22, как планировалось изначально, пусть подавляющее большинство гонок были без зрителей, пусть "Формула-1" не доехала до Юго-Восточной Азии и Южной Америки - теперь все это кажется несущественным на фоне того, что сезон, находившийся под угрозой срыва, все-таки состоялся. Его итоги мы подвели вместе с автоспортивным менеджером, экспертом "Формулы-1" Оксаной Косаченко.
Даниил Квят набрал в два раза меньше очков, чем его напарник по команде "Альфа Таури". Фото: ЕРА Даниил Квят набрал в два раза меньше очков, чем его напарник по команде "Альфа Таури". Фото: ЕРА
Даниил Квят набрал в два раза меньше очков, чем его напарник по команде "Альфа Таури". Фото: ЕРА

Оксана Павловна, чем этот сезон запомнится в первую очередь?

Оксана Косаченко: Прежде всего, наверное, это очень странный календарь, вернувший нас на трассы, о которых мы много чего знали и о которых теперь с точки зрения современной "Формулы-1" мы можем сделать выводы. О их пригодности или наоборот. Мы много говорили про ту же Муджелло, но когда туда приехал чемпионат, стало понятно, что этот автодром никуда не годится. С другой стороны, мы наблюдали восхитительную гонку в Турции. Опять же, мы побывали в Имоле: вряд ли "Формула-1" приехала бы туда без вот этих всех ограничительных мер.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Правда, мы не доехали до Вьетнама и, мне кажется, теперь уже вряд ли доедем. Если говорить не про гонки, а про серьезные вещи, я бы сказала о деградации "Формулы-1". С точки зрения присутствия брендов, организации Гран-при, телевизионной картинки. В "Формуле-1" стало значительно меньше СМИ. Мне кажется, свою гламурность "королевские гонки" окончательно утратили. Комплектация и добор спонсоров из региона Персидского залива говорит о том, что господа из "Либерти" (владельца "Формулы-1" - прим. "РГ") понимают: пора избавляться от этого актива. Тех быстрых дивидендов, на которые они рассчитывали, он не принес. Смена менеджмента была глупостью, если не ошибкой. Как и разделение функций. То, что прекрасно выполнял Берни Экклстоун, консолидируя в себе роли спортивного законодателя, маркетингового и финансового, а также коммуникатора, все это разделили, а синхронизации так и не произошло. Опять же приход Стефано Доменикале на руководящую должность "Ф-1". Все это намек на подготовку к выставлению на продажу. Во всяком случае, для меня.

Многие надеялись, что форс-мажорный сезон привнесет непредсказуемости в борьбу за титул, но его в одну калитку выиграл Льюис Хэмилтон...

Оксана Косаченко: Какая непредсказуемость, перестаньте. Хэмилтон будет всех выносить пока а) не появится новый технический регламент б) мы не получим нового Хэмилтона. У меня абсолютная уверенность, что это будет кто-то из тройки Шарль Леклер, Джордж Расселл и Макс Ферстаппен. При этом совершенно не питаю иллюзий насчет младшего Шумахера. Пока это, скорее, бренд. Хотя бренд-не бренд, а чемпионат "Формулы-2" он выиграл.

В Кубке конструкторов впервые за долгое время в тройку вошел "Макларен", а "Феррари", наоборот, откатилась на худшее за свою историю шестое место. Это перераспределение сил надолго?

Оксана Косаченко: Думаю, что у "Феррари" что-то изменится, но я не ожидаю от них дикого рывка до вступления в силу нового технического регламента. В то же время, я очень рада за "Макларен". Открою секрет: я ставила, что ничего не получится у "Рено". Так и случилось. Никакого захода в тройку, как обещал их руководитель, не произошло. Даже с таким ресурсом, как Даниэль Риккардо. Не зря он сбежал оттуда при первой возможности. Фернандо Алонсо, который туда приходит, не потянет команду в тройку.

Не могу не спросить про выступление нашего Даниила Квята...

Очень много надежд возлагалось на Квята. Но где-то что-то разладилось 

Оксана Косаченко: Очень печален сезон с точки зрения российского присутствия. Я, конечно, не говорю про прекрасное Гран-при в Сочи, а про Даниила. Очень большое количество надежд на него возлагалось. Довольно многое можно списать на технику, но не все. Особенно если посмотреть финальный протокол, где у партнера Даниила по команде 75 баллов, в два раза больше, чем у Квята. Где-то что-то разладилось. Возможно, это вопрос психологической усталости, когда ты не уверен в себе, ты не знаешь, что тебя ждет дальше. Когда тебе постоянно дают понять, что заменят тебя на корейца, японца или кого-то еще. Это то, на что тратятся ресурсы.

Сам Даниил говорит, что еще многое может дать "Формуле-1". Как оцениваете его шансы вернуться в "королевские гонки"?

Оксана Косаченко: Я вам так скажу. Есть огромное количество спортсменов, у которых "Формуле-1" есть, что взять. Не вижу уникального торгового предложения у фигуры Даниила Квята.

Спорт Формула-1

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