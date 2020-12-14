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14.12.2020 18:57
Рубрика: Экономика

ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году

Текст: Сергей Тихонов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Спрос на нефть в 2020 году в мире снизится на 9,77 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом. В настоящее время спрос в этом году оценивается в 89,99 млн баррелей в сутки. В 2021 году он вырастет на 5,9 млн баррелей в сутки, что 350 тыс. баррелей ниже оценки, сделанной в ноябре, и составит 96,89 млн баррелей. Об этом сообщается в очередном отчете ОПЕК.

Фото: iStock
Цена нефти Brent выросла выше 50 долларов за баррель

В документе также говорится, что спрос на нефть в следующем году будет зависеть от политики США, Brexit и торговых переговоров, в первую очередь с Китаем.

"В следующем году прогнозируется рост мирового ВВП на 4,4%. Этот отскок будет происходить главным образом за счет стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, особенно в Азии. Фактическая траектория роста будет во многом зависеть от неопределенностей, связанных с развитием COVID-19, политикой новой администрации США и переговорами по Brexit, а также текущими торговыми переговорами", - цитирует документ Интерфакс.

Сразу после выхода доклада ОПЕК цены на нефть марки Brent опустились с 50,69 до 49,87 долларов за баррель, а североамериканский сорт WTI c 47.36 до 46,48 долларов за баррель.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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