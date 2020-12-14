OPPO показала смартфон, складывающийся до размеров кредитки

Компания OPPO показала на четвертой Китайской международной выставке промышленного дизайна (CIIDE) несколько инновационных концептуальных проектов. Один из них - необычный смартфон-слайдер, способный складываться до размеров кредитной карты.

Концепт был создан в партнерстве с известной японской студией промышленного дизайна nendo.

Как уточнили в OPPO, размер экрана смартфона будет регулироваться в заданном диапазоне, что даст гаджету большую функциональность.

Устройство имеет три складывающихся в одном направлении экрана, прикрепленных друг к другу шарнирами. Пользователи получат возможность гибко менять форму смартфона по мере необходимости.

На первом экране отображаются дата, время, прогноз погоды, информация о заряде батареи, а также приходящие уведомления. Второй экран открывает возможность для селфи. А когда смартфон разложен полностью, на нем удобно играть, фотографировать и снимать видео, работать с календарем и офисными приложениями.

В комплекте с гаджетом будет идти стилус. Он, по словам разработчиков, повысит продуктивность работы в офисных приложениях и при выполнении сложных задач.