Пашинян: В Армении 19 декабря объявят траур по погибшим в Карабахе

По его словам, 19 декабря исполнится 40 дней со дня завершения боевых действий в Нагорном Карабахе. "В связи с этим будет объявлен трехдневный траур по погибшим", - отметил Пашинян. В Ереване запланировано шествие от площади Республики к военному кладбищу, а также другие траурные мероприятия.

В начале декабря премьер-министр Армении в другом обращении к соотечественникам отмечал, что подобные мероприятия должны проводиться только после того, как будет опознана большая часть погибших.

Что касается обмена пленными, то, по словам Пашиняна, Армения и Азербайджан близки к началу этого процесса. "Очень скоро ожидаем возвращения официально подтвержденной группы пленных. На этом этапе мы будем возвращать тех пленных, личности которых подтверждены Международным комитетом Красного Креста и Азербайджаном", - заявил армянский премьер.

Он также отметил, что не собирается уходить в отставку, это произойдет, только если этого захочет народ, но не оппозиционные партии. "От своего статуса я могу отказаться только в результате волеизъявления народа. Пока этого не произойдет, я продолжу выполнять обязанности премьера", - заявил Пашинян. "Народ Армении был и продолжает оставаться хозяином власти и ситуации в стране. Себя считаю гарантом этого. Народ должен быть уверен, что его воля в Армении имеет решающее и необратимое значение. Должна быть создана возможность для волеизъявления народа, все остальные попытки обречены на провал", - добавил он.