Первый узел единой сети загоризонтной разведки сформировали в России

Основным элементом этого узла является РЛС загоризонтного обнаружения "Контейнер", которая заступила на боевое дежурство 1 декабря 2019 года. Напомним, эта станция может обнаруживать любые самолеты, крылатые ракеты и гиперзвуковые аппараты на удалении более 1500 километров от государственной границы РФ и на различных высотах. Работа РЛС основана на принципе отражения радиосигнала от ионосферы Земли.

В том числе благодаря "Контейнеру" в текущем году радиотехнические войска обнаружили более двух миллионов воздушных объектов, выявили свыше тысячи фактов полета иностранных самолетов-разведчиков у границ РФ, что примерно на 40 процентов больше, чем в 2019-м. Станция позволяют контролировать воздушное пространство большей части Европы, ряда стран Ближневосточного региона, в том числе Сирии. В частности, в январе сообщалось, что российская РЛС смогла обнаружить самолеты-"невидимки" F-35 у границ Ирана.

Помимо этого военными используется новейший комплекс "Наблюдатель ФСР и КВП" (Федеральная система разведки и контроля воздушного пространства). По словам Андрея Кобана, это первая в истории радиотехнических войск система, в составе которой работают автоматические радиолокационные модули, не требующие участия операторов.

Каждый такой модуль охватывает территорию радиусом 450 километров, а всего комплекс может насчитывать до 20 модулей. В результате автоматика может контролировать воздушное пространство над территорией площадью до 300 тысяч квадратных километров. Комплексы применяются совместно с системой обработки информации "ВКАО-М" и уже развернуты в границах Центрального промышленного района страны.

Ближайшая перспектива - это развитие системы загоризонтной радиолокации на южном и восточном стратегических направлениях, а также в Арктике.