Певица Manizha стала первым российским послом доброй воли УВКБ ООН

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) назначило первого посла доброй воли из России. Им стала певица Манижа Сангин, наиболее известная под творческим псевдонимом Manizha.

"Посол доброй воли УВКБ ООН - почетный титул, которого ранее уже были удостоены такие известные личности, как Анджелина Джоли, Кейт Бланшетт, Бен Стиллер, Халед Хоссейни. Назначение российского посла свидетельствует о значимости для Агентства ООН по делам беженцев потенциала России в содействии решению проблем вынужденного перемещения и достижению приоритетных направлений деятельности ООН в общемировом масштабе", - цитирует пресс-служба УВКБ ООН главу представительства Управления в РФ Ванно Нупека.

Сангин, в свою очередь, заявила о намерении в новом статусе всячески помогать нуждающимся и побольше рассказывать о положении беженцев и людей без гражданства. "Меня вдохновляет стойкость этих людей, их смелость и сила воли. Я надеюсь, что все больше и больше людей начнут понимать, что беженцы - это наши братья и сестры, которые могут внести свой вклад в общество благодаря своим талантам и навыкам", - сказала певица.

Напомним, что в 1994 году во время гражданской войны в Таджикистане Manizha вместе со своей семьей сама была вынуждена бежать из Душанбе, так что о непростой доле беженцев она знает не понаслышке. На сегодняшний момент она также является амбассадором фонда "Подари жизнь".