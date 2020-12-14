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14.12.2020 14:45
Рубрика: Культура

Премия "Русский детектив" объявила лауреатов

Текст: Наталья Лебедева
Первая в России премия "Русский Детектив", посвященная детективному и остросюжетному жанрам, объявила имена лауреатов. За право называться лучшими боролись отечественные и иностранные авторы, литературные произведения, фильмы и сериалы.
Александра Маринина. Фото: Нина Зотина/ РИА Новости Александра Маринина. Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Александра Маринина. Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

"Три самые важные особенности первой премии "Русский Детектив" этого года заключаются в том, что премия состоялась, было из чего выбрать, и выполнена главная задача - привлечь внимание к жанру детектива и поиску новых авторов", - отметила председатель жюри премии и обозреватель "Российской газеты" Сусанна Альперина.

Фото: Предоставлено пресс-службой МХАТа имени М. Горького
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По ее словам, конкурсантов-первопроходцев было неожиданно много. "Жанр востребован, таланты - есть. Премия сумела сгруппировать вокруг себя лучших представителей жанра - не только в России, но и за рубежом", - добавила Альперина.

В главной номинации "Преступление и наказание: Детектив года" победу одержала книга "Другая правда. Том 1" Александры Марининой, которая получила награду с формулировкой "за яркую и захватывающую работу автора, чьи произведения из года в год поражают читателя красотой языка и непредсказуемым сюжетом".

Кстати, Маринина, также входящая в состав жюри премии, не принимала участия в голосовании по этой номинации. Для нее эта высокая оценка стала неожиданностью.

Писатель, журналист и сценарист Андрей Константинов (Бакони) был отмечен "за вклад в развитие детективного жанра". Члены жюри особо отметили, что прорыв в развитии жанра дал культовый сериал "Бандитский Петербург", созданный по мотивам произведений автора.

Автором года стал Вячеслав Прах ("Он умел касаться женщин"). По словам члена жюри Александры Марининой, Прах - автор, который не оглядывается на давным-давно утвержденный канон.

"Он набрался смелости и сделал шаг, который увел детектив от шаблона "загадка-действие-разгадка" в сложный и тонкий мир внутренних переживаний молодого мужчины, поднял очень непростые вопросы любви между матерью и сыновьями, попытался разобраться: что же такое "сильный человек", как им стать и - что самое главное - нужно ли им становиться. В романе "Он умел касаться женщин" практически совсем нет действия, но это самый настоящий детектив, полноценный и интересный", - сказала Маринина.

Фото: "Редакция Елены Шубиной"
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"Открытием года" стала Лиза Лосева за книгу "Черный чемоданчик Егора Лисицы". Члены жюри высоко оценили неожиданный ретро-антураж и обаяние автора, которое чувствуется в тексте. Дебютантом года члены жюри назвали Татьяну Морозову. Книги двух талантливых писательниц будут опубликованы издательской группой "Эксмо-АСТ".

В номинации "Детский детектив" заслуженно и вполне ожидаемо победила Анна Старобинец со своим новым бестселлером "Боги Манго". Обладателем почетной награды "Выбор читателя" стала Татьяна Полякова. Ее повесть "Голос, зовущий в ночи" получила больше всего голосов в рамках читательского голосования премии "Русский Детектив" на крупнейшем книжном рекомендательном сервисе на русском языке LiveLib.

Директор по киноканалам компании "Цифровое Телевидение" (ВГТРК и "Ростелеком") и член жюри Иван Кудряцев представил победителя в номинации "Лучший фильм в жанре детектив" - кинокартину "Достать ножи": "Мы все истосковались по новому Бонду, но все-таки смогли насладиться игрой непревзойденного Дэниэла Крэйга в замечательном детективе Райана Джонсона "Достать ножи". Остроумно написанный, стильно и со вкусом снятый - этот захватывающий детектив достоин представлять великий жанр в золотой коллекции любого киномана".

Лучшим отечественным многосерийным фильмом в жанре детектив стал сериал "Ростов", который получил награду, как смелый и неочевидный детектив, сделанный лихо и на кураже.

Лауреаты премии "Русский Детектив" получат памятные статуэтки, а три лауреата ещё и специальные призы от Российской государственной библиотеки. Церемония награждения лауреатов и финалистов премии ожидается весной 2021 года.

Культура Литература

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