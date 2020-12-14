Путин допустил возможность либерализации доставки лекарств

Президент России Владимир Путин не исключил возможности упрощения требований к онлайн-доставке безрецептурных лекарств. Об этом зашла речь на социальном форуме "Единой России".

В правительстве было много скептиков насчет такой онлайн-доставки, поэтому были введены требования к аптечной сети, чтобы не было фальсификации и обмана людей, сказал президент.

"Наверное, имея в виду, что во многих регионах есть своя специфика, имею в виду огромность нашей территории, можно подумать над так называемой либерализацией этих требований, только не в ущерб, конечно, интересам граждан и потребителей", - решил Владимир Путин.

"Давайте вместе подумаем, я попрошу коллег из правительства прикинуть, опираясь на ваш опыт применения этого способа доставки лекарств", - заключил президент.