Путин: Пандемия дала возможность "ЕР" провести аудит своих рядов

Президент России Владимир Путин считает, что работа в период пандемии коронавируса стала поводом для "Единой России" провести аудит своих рядов и выделить тех, кто готов трудиться на благо страны. Именно эти люди - залог успешного будущего партии, считает он.

В понедельник глава государства выступил перед участниками первого Социального онлайн-форума "Единой России", посвященного добровольческой работе.

"Для самой массовой партии нашей страны повседневная работа в эти месяцы, работа именно рядом с людьми, работа на местах - это повод провести аудит своих собственных рядов, дать заслуженную оценку, обратить внимание на тех, кто проявил себя с самой лучше стороны, показал себя надежным бойцом, добрым, сердечным человеком. Причем не просто человеком, стремящимся к карьере, а настоящим тружеником, готовым впрягаться в решение непростых задач, стоящих перед страной", - сказал президент.

Он уверен, что "такие люди - мощнейшая созидательная сила в целом в стране, но и для партии они чрезвычайно важны". "Именно с ними связано успешное будущее партии, ее достойное представительство и в общественной жизни страны, и на всех уровнях власти", - полагает Владимир Путин.

Видео: RT