Путин поддержал идею продлить скидку на оплату пошлин через госуслуги

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продлить действие скидки в 30% на оплату пошлин в электронном виде. Готовящиеся поправки на эту тему он поддержал на социальном онлайн-форуме "Единой России".

Пока что скидка действует до 1 января 2021 года. Однако к рассмотрению в Госдуме подготовлены поправки о ее продлении до 2023 года. В случае принятия такого закона граждане продолжат уплачивать госпошлину за совершение юридически значимых действий со скидкой в 30% через порталы государственных и муниципальных услуг. Законопроект планируется вынести на пленарное заседание 15 декабря.

- Человеку оплата онлайн обходится дешевле на 30%, и огромное количество граждан уже воспользовались этой скидкой. Сейчас люди просят этот механизм продлить, - рассказала в ходе социального форума депутат Госдумы Алена Аршинова.

- 30% - это, в принципе, немало, - оценил Владимир Путин, комментируя эту тему. - Там и водительское удостоверение, и получение паспорта, продление паспорта, получение загранпаспорта и так далее.

Он заявил, что в современных условиях необходимо продлить и саму льготу, и "срок реализации этих возможностей".