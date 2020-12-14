Путин рассказал о смысле жизни

Радость от помощи другим - один из важнейших стимулов для самореализации. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время социального онлайн-форума "Единой России".

"Когда люди делают добро, они получают удовольствие от этого. В этом, на самом деле, в значительной степени и есть смысл жизни вообще", - поделился мнением глава государства. Его цитирует РИА Новости.

Путин подчеркнул, что в настоящее время людям помогает множество добровольцев, их труд очень востребован, поэтому государство предоставило особые льготы благотворительным фондам и волонтерским центрам.