Чем необычна и интересна была Государственная власть в СССР, она же - власть ПБ ЦК КПСС?

Это был удивительный микс. Власть: всем известная, совершенно неопределенная, абсолютная.

Какие законы регулировали Власть КПСС? До 1977 г. - вообще никакие. В Конституциях СССР 1924 и 1936 гг. слова "Партия" не было. В 1977-м Брежнев сделал попытку ввести КПСС в какое-то правовое поле (кстати, это было одним из проявлений "общего кризиса коммунизма", который на нашем новоязе назывался "формированием Зрелого Социализма"). Генсек ЦК впервые стал Председателем Президиума ВС СССР (раньше политическая капитализация этого "почетного звания" была ничтожна), т.е. "государственно узаконил" свою власть. А в главе 1 Конституции появилась знаменитая 6-я статья про КПСС.

"Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является КПСС. Вооруженная марксистско-ленинским учением, КПСС определяет генеральные перспективы развития общества, линию внутренней и внешней политики... придает планомерный, научно обоснованный характер... борьбе за победу коммунизма".

К тому времени советские люди воспринимали любые партийные тексты как белый шум - "ЦК брешет, ТВ носит". Зря. Смысл как раз был - простой, ясный.

В данной статье нет ни одного юридически четкого определения. Есть иное: утверждение, что Советское Общество не просто существует, как "во всех странах", приспосабливаясь к текущей ситуации и стараясь, естественно (как любой человек или группа людей!), жить комфортнее, богаче, безопаснее, опережая конкурентов... Ничего подобного.

У нас - ДРУГОЕ общество. ОСМЫСЛЕННОЕ - т.е. действующее не "по ситуации", а ради достижения Цели. Цель - Коммунизм - определена нашей Светской Религией, т.н. "Научным Коммунизмом". Носителем-хранителем этой Веры является КПСС - бывший "орден Меченосцев". Именно и ТОЛЬКО ПОЭТОМУ КПСС и является Руководящей и Направляющей Силой. Сакрально-смысловая Легитимация Власти, типичная для религиозных (или в ХХ веке - квазирелигиозных, Идеологических) обществ.

Какие законы регулировали Власть КПСС? До 1977 г. - вообще никакие

Как с любой Верой - пока люди верили, они видели в этих Словах Смысл. Легитимация работала. "Верить" не должно арифметическое большинство - достаточно пассионарного меньшинства. Большинство всегда пойдет за ним. Но это меньшинство самоистребилось в 1930-е, попытка "очищения-перезагрузки" в 1950-е-1960-е ("И Ленин такой молодой, и юный Октябрь - впереди!") оказалась липой. "Умерла, так умерла". Поэтому Брежнев и Суслов в своем "застое" проявляли инстинктивную государственную мудрость: "нельзя НИЧЕГО ШЕВЕЛИТЬ". Максимум, что можно: ветшающие Идейные Скрепы обставить юридическими скрепками. Но ДЕЛАТЬ с Системой нельзя НИЧЕГО. Только неподвижность ее сохраняет". А когда в силу чисто физических причин "процесс пошел", то не мог оказаться ничем, кроме процесса гибели КПСС.

Вернемся к власти ПБ. Если власть КПСС в обществе ничем юридически не легитимирована, то точно так же обстоит дело с властью ПБ ЦК уже в самой КПСС. В Уставе КПСС объясняется, что Высшая власть в Партии - у Съезда, дальше - у ЦК, а еще дальше... Пункт 38 устава 1960-х-1980-х (дословно повторяет предыдущие уставы 1920-1930-х гг.). "ЦК избирает для руководства работой партии между Пленумами - ПБ, для руководства текущей работой - Секретариат". В уставе 1960-1980-х еще добавлялось, что ЦК избирает Генсека, до 1960-х эта должность вообще не называлась в Уставе Партии. И это ВСЕ, что говорилось про "права и обязанности" ПБ и Секретариата. Что такое должность Генсека? Чем отличаются "члены ПБ" от кандидатов? Каковы права и обязанности секретарей - по отношению к партийным организациям, членам партии, к госорганам ? И т.д. и т.п.

По всем этим пунктам: "молчание волчат".

Тут есть ЧЕТКИЙ ПРИНЦИП Власти, придуманный (как и все в КПСС - СССР) Лениным. Только та Власть БЕЗГРАНИЧНА по своим возможностям, которая НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦ!

Не имеет юридически четкого ("проверяемого") обозначения. В партийной Властной Механике работало свое "соотношение неопределенностей". В квантовом Пространстве Старой Площади накладывались друг на друга две неопределенности. Сначала неназванная, а потом лишь обозначенная, но юридически неопределенная Власть КПСС над СССР. И неопределенная власть ПБ и Генсека внутри КПСС. Их пересечение означает ВСЕМОГУЩЕСТВО. Члены Посвященной Касты ("внутренняя Партия", "глубинная Партия", "Скрепоносцы") ЗНАЮТ. Но их знание невозможно зафиксировать в обычной системе публичных "евклидовски-юридических" координат. Тайное знание. Вот такими видятся принципиальные ноу-хау Власти ПБ. Аналоги - от ордена иезуитов (или иного монашеского ордена) до "мафии" можно легко найти. Но едва ли где-то еще такая Система а) руководила Государством и б) руководила по-своему Сверхэффективно: была аккумулятором Воли, благодаря чему в первый (и последний?) раз в Истории Россия стала Сверхдержавой, первой в Европе и "первой-второй" в Мире.

Власть, прикрытая декорацией, сама превратилась в декорацию

Ну а конец... Он был генетически заложен. Вера - Воля - Страх мутировали в Цинизм - Апатию - Насмешку. Власть, прикрытая декорацией, сама превратилась в декорацию. "Соотношение неопределенностей" стало "соотношением Нулей, Пустот". Идейная легитимность - удобная штука. Но "если же соль потеряет силу - чем сделаешь ее соленою?"

Система стояла на презумпции. "Живем и действуем "как если бы" Учение было Истиной". Презумпция ушла - Система рухнула. Вместе со своей физической оболочкой - СССР.