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14.12.2020 12:44
Рубрика: Экономика

Андрей Бочкарев: Льготная ипотека помогла строительной отрасли Москвы во время пандемии

Текст: Любовь Проценко

Льготная ипотека помогла строительной отрасли Москвы во время пандемии. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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По его словам, льготная ипотека стала одной из знаковых федеральных мер поддержки и граждан, и строительной отрасли по всей стране. В столице заключена значительная доля ипотечных договоров по сниженной ставке. Благодаря программе, сказал глава стройкомплекса, москвичи, как и все россияне, получили возможность приобрести жилье на более выгодных условиях. Только в Москве банки получили свыше 170 тысяч заявок на оформление льготной ипотеки. По ним заключено на льготных условиях в столице свыше 43 тысяч кредитных договоров, при этом 97% кредитов фактически выданы.

"В настоящее время на рынке недвижимости Москвы фиксируется рост спроса на жилье, что, в том числе, подтверждают данные по объемам ипотечного кредитования. Это позитивно сказывается на функционировании строительной отрасли - важнейшей части экономики Москвы: в стройке и смежных отраслях трудится более миллиона горожан, отрасль обеспечивает порядка 17% ВРП", - подчеркнул Андрей Бочкарев.

Глава строительного комплекса добавил, что несмотря на ограничения, связанные с пандемией, с начала года в Москве уже введено 3,9 млн кв. метров жилья, что даже превысило годовой план.

Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена президентом России Владимиром Путиным в середине апреля текущего года в рамках мер экономической поддержки, связанных с пандемией коронавируса.

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