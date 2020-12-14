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14.12.2020 22:28
Рубрика: Общество

Помощь в два клика

Москвичи активно помогают нуждающимся на mos.ru
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 282(8336)
С помощью нового благотворительного сервиса на mos.ru москвичи активно помогают нуждающимся. Всего за два месяца получено более трех тысяч пожертвований, а отчеты о добрых делах приходят жителям столицы на мобильники.

Напомню, новый сервис запущен в тестовом режиме 16 октября по инициативе благотворительных организаций. С его помощью горожане могут делать пожертвования в своих аккаунтах на mos.ru в разделе "Мои платежи". Кому помогать - москвичи выбирают сами. Деньги могут быть направлены тяжело больным детям, людям с особенностями здоровья, малоимущим, а также на поддержку бездомных животных. Сейчас на портале зарегистрировано 15 благотворительных организаций. Есть известные фонды с хорошей репутацией: "Справедливая помощь доктора Лизы", "Со-единение", "Дом с маяком", "Женщины за жизнь", "Гольфстрим" и другие. Под названием каждой организации сразу видно, чем она занимается и кому через нее можно помочь.

Фото: Предоставлено благотворительным фондом "Шалаш"
Как благотворители смогут отличить мошенников от нуждающихся в помощи

К примеру, благотворительный фонд "Дари Еду!" отправляет продукты пенсионерам, многодетным семьям, бездомным и взрослым инвалидам. Выбираем фонд и тут же отправляемся на страницу оплаты взноса. Минимальный - 50 рублей. Кнопка "Отправить" и деньги тут же ушли на покупку еды. "Москвичам удобно делать пожертвования параллельно с оплатой различных услуг, например, коммунальных. Мы подключились к сервису всего пару дней назад, поэтому о результате говорить рано, - поделился руководитель фонда Игорь Шатунов. - Даже если через сервис не будет приходить много пожертвований, то москвичи наверняка узнают о том, кому и как мы помогаем. Любой человек, серьезно заболевший или потерявший работу, может рассчитывать на нашу поддержку".

Одним из первых, кто подключился к сервису, стал фонд "Женщины за жизнь". Он помогает одиноким матерям с маленькими детьми и семьям в трудной жизненной ситуации. "Почти за два месяца мы собрали с помощью сервиса порядка 50 тысяч рублей. Большая часть суммы ушла на гуманитарную помощь - для многодетных семей были закуплены продукты и средства гигиены на месяц, а одна семья - мама с новорожденной дочкой - оплатила жилье на месяц", - поделилась директор фонда Наталия Москвина. Но самое главное, по ее словам, что обращений в фонд от будущих матерей и семей, которым нужна помощь, стало больше. О многих услугах фонда, например, юридической консультации или психологической помощи, многие до этого просто не знали.

"Всего горожане уже сделали свыше трех тысяч пожертвований. Их средний размер - более 200 рублей", - подсчитала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Каждому неравнодушному москвичу будут приходить уведомления с отчетом о работе сервиса. Первые - уже получили: в них указано количество и сумма перевода, а также распределение средств между фондами-участниками. Такие отчеты горожане будут получать регулярно.

Можно оплатить покупку продуктов пенсионеру или сделать пожертвование в известные фонды помощи

Сегодня в Москве зарегистрировано более 30 тысяч негосударственных некоммерческих организаций, в том числе 6 тысяч социально ориентированных. За последние 7 лет общее число подобных НКО увеличилось более чем на 80 процентов. Узнать больше о их работе можно на портале "Душевная Москва".

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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