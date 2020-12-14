Цены на аренду квартир в Москве в этом году упали примерно на 10% - в среднем за "однушку" хозяева сейчас просят 35 тысяч рублей в месяц, а еще год назад она стоила 40 тысяч. По спросу на арендное жилье ударил коронавирус, владельцам квартир пришлось снижать цены. Что же будет дальше?

За 25 тысяч в месяц теперь можно найти даже недалеко от ТТК. Да, чаще всего это старые хрущевки, много лет не знавшие ремонта, но еще несколько лет назад за эти деньги нельзя было снять практически ничего. Снижение спроса и цен произошло весной, с началом пандемии, вспоминают риелторы.

"С введением ограничительных мер многие иногородние арендаторы отправились домой и не вернулись в столицу - кто-то продолжает трудиться удаленно, кто-то потерял работу - квартиры, в которых они проживали в Москве, освободились", - объясняет замдиректора департамента аренды квартир компании "Инком-Недвижимость" Оксана Полякова.

Вдобавок на рынке появились квартиры, которые раньше вообще не сдавались надолго. Многие владельцы жилья предпочитали сдавать его туристам посуточно - так было выгоднее. Сейчас туристов стало меньше, и хозяева выставили свои квартиры для долгосрочной аренды. В итоге выбор у арендаторов сейчас на 17% больше, чем год назад. "В следующем году мы также ожидаем пополнения рынка аренды, в том числе и за счет жилья, приобретенного в 2020-м на волне ажиотажного спроса: предположительно прирост составит 20%", - прогнозирует Полякова.

Пока за 35 тысяч рублей в месяц можно снять однокомнатную квартиру, за 52 тысячи "двушку" и за 60 - трехкомнатную. Речь идет о масс-маркете. Разумеется, в небоскребах "Москва-Сити" расценки другие. При этом хозяева согласны на торг - в среднем можно сбить 5%. Прогнозы на будущий год риелторы строят осторожно. Если не будет карантина, то цены, скорее всего, вернутся к прошлогодним показателям - то есть 10-процентное падение отыграется назад. Отчасти, кстати, на это может повлиять появление новых квартир.

Сейчас можно найти отдельное жилье за 25 тысяч рублей. Раньше это была утопия

"РГ" уже рассказывала, что жилье в новостройках по льготной ипотеке в Москве сейчас скупают даже жители регионов. Многие из них хотят заработать на аренде - а значит, будет выставлять жилье на рынок. Разумеется, цены на него будут выше среднего - квартиры с новым ремонтом и мебелью в новостройках традиционно котируются выше. Но в конечном счете все будет зависеть от возможностей арендаторов. Сейчас большинство людей тратить большие деньги на аренду не готово - проще взять льготную ипотеку и платить сопоставимые суммы, но со временем получить квартиру в собственность.