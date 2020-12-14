Депутаты Липецкого облсовета наметили план работы на будущий год

Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению Липецкого областного Совета депутатов рассмотрел план работы парламентариев на 2021 год. Документ был подготовлен на основе предложений субъектов права законодательной инициативы: депутатов и комитетов областного Совета, главы администрации области, Советов депутатов муниципальных образований.

- Всего планируется рассмотреть 55 законопроектов и 55 проектов постановлений областного Совета. Будут внесены изменения в законы, касающиеся социальной поддержки отдельных категорий граждан, налогового законодательства, выборов, - отметил заместитель председателя облсовета, председатель комитета по госустройству Владимир Загитов. - В то же время отмечу, что на практике принимается гораздо больше законов, чем запланировано. Это зависит от изменений федерального законодательства. А также принимаются законы, востребованные в регионе на тот или иной момент.

Планируется рассмотрение контрольных вопросов. Так, комитет по экономике рассмотрит информацию об эффективности принятых мер поддержки малого и среднего бизнеса в условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной коронавирусом. А комитет по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи рассмотрит вопрос о поддержке внутреннего и событийного туризма в условиях ковида.

Также запланированы публичные слушания, заседания Общественного Совета и Совета представительных органов муниципальных образований при региональном парламенте областном Совете.

Кроме того, в будущем году региональный парламент заслушает отчет главы администрации Липецкой области, доклады о работе правоохранительных органов, Уполномоченного по правам человека, а также детского омбудсмена.