Директор Политехнического музея Юлия Шахновская сообщила об уходе

Директор Политехнического музея в Москве Юлия Шахновская сообщила, что понедельник станет ее последним рабочим днем. В музее она проработала 11 лет.

"Сегодня мой последний день в роли лидера Политеха. К сожалению, мне приходится уходить из музея", - приводит слова Шахновской ТАСС. Она отметила, что Политехнический музей стал делом ее жизни и что это были "лучшие 11 лет".

Юлия Шахновская пришла в музей в 2009 году на должность гендиректора Фонда развития Политехнического музея. В 2012-2013 годах была заместителем гендиректора музея по развитию. А в июле 2013 года была назначена директором одного из крупнейших научно-технических музеев мира.

"Мы создавали музей, в котором главная ценность - человек, его мысли и идеи. Где диалог всегда ведется на равных. Музей, в котором человек будет задавать вопросы и искать на них ответы, который пробуждает и удовлетворяет любопытство", - сказала она и добавила, что мечтает о том, чтобы в 2021 году Политех после реконструкции открылся именно таким, каким его задумали.