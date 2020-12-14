Где чаще всего москвичи пользуются бесплатным Wi-Fi

В этом году к городской сети Wi-Fi жители и гости Москвы подключались более 130 миллионов раз. Такие данные приводит портал mos.ru.

Чаще всего беспроводную сеть ловили на Манежной, Пушкинской, Арбатской, Хитровской площадях, Тверской Заставе, Воздвиженке, Маросейке, Охотном Ряду.

Всего в Москве сегодня развернуто свыше 20 тысяч точек бесплатного доступа к городскому Wi-Fi. К интернету можно подключиться на улицах, расположенных в пределах Садового кольца и Третьего транспортного кольца, в столичных учреждениях, парках, общежитиях вузов.