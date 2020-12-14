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14.12.2020 00:38
Рубрика: Экономика

Не всем "Везет"

Каждое четвертое такси в Москве небезопасно
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 281(8335)
Почти 30 процентов столичных такси не соответствуют основным требованиям перевозок. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта, где проанализировали недавнее исследование МАДИ.

Инспекторы МАДИ постоянно проводят проверки такси: смотрят, в порядке ли документы, пройден ли технический и медицинский осмотр, есть ли необходимая атрибутика. Каждый из этих пунктов, подчеркивают в инспекции, так или иначе влияет на безопасность и качество обслуживания.

Фото: iStock
Агрегаторы такси и каршеринга смогут проверять права онлайн

Например, такси без опознавательных знаков не повезут вас по выделенной полосе, так как на такую машину выпишут штраф. А технический и медицинский осмотр - хотя бы какая-то гарантия доброго пути. Хотя и не стопроцентная: "РГ" уже писала о том, как таксисты получают бумажки о прохождении комиссии без фактического осмотра врачом. В этот раз МАДИ проверила 445 автомобилей "Яндекс.Такси", Gett, "Ситимобил", Indriver, "Везет" и "Максим". Примерно в каждом двенадцатом случае на заказ приезжала совсем не та машина, что указана в приложении. Дептранс уже давно с помощью прокуратуры разбирается в этом вопросе. Номера могут различаться всего лишь на одну цифру или букву, но формально ведь машина другая! Причем, скорее всего, это нелегальное такси. Если оно попадет в ДТП, то агрегатор не понесет ответственности: ведь на вызов была отправлено авто с другим номером.

Инспекторы выяснили, что далеко не все приезжающие на вызов такси значатся в реестре департамента транспорта. А значит, по большому счету, это те же бомбилы, которые не проходят никаких осмотров, хотя ездят под уважаемыми брендами.

"Поездки на автомобилях, которые не прошли проверку, не безопасны, - отмечают в пресс-службе инспекции. - Агрегаторы должны следить за тем, с кем и как работают, кто находится за рулем и как долго. В новом законе о такси, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме, необходимо предусмотреть ответственность агрегаторов, очень важно, чтобы права водителя и пассажиры были защищены".

Проверяйте номер такси перед выездом. Может приехать невыспавшийся "бомбила"

А пока нам остается внимательно следить за тем, кто приезжает на вызов. Если хотя бы одна буква машины отличается от заявленных, помните: вы поедете на свой страх и риск, лучше отказаться от такого заказа.

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