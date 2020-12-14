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14.12.2020 11:10

Молодым калужанам вручили паспорта

11 декабря, накануне Дня конституции 13 молодых калужан получили паспорта граждан России.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, начальник УМВД России по городу Калуге Вадим Мартынов, начальник управления ЗАГС Майя Паненкова и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова поздравили виновников торжества.

"Сегодня вы получаете свой главный документ - паспорт гражданина России, - обратился к ребятам Юрий Моисеев. - Для вас начинается новый этап в жизни, вы получаете все права и обязанности гражданина нашей страны. С этого дня все важные события вашей жизни - заключение брака, рождение детей будут отмечаться в этом документе".

Фото: Калужская городская дума
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Глава Калуги поздравил ребят и пожелал им крепкого здоровья, успехов в учебе, самореализации и исполнения всех желаний.

Юные калужане посмотрели фильм об истории паспорта и ответили на вопросы викторины, посвящённой основам государственного строя России.

"В нашем городе стало уже доброй традицией вручать паспорта молодым калужанам накануне государственных праздников, - отметил Юрий Моисеев. - Это действительно важный день в жизни ребят, для них это повод ещё раз задуматься о том, что вместе с правами гражданина России, на них возлагаются и определённые обязанности"

Также в этот день Юрий Моисеев вручил партийные билеты новым членам партии "Единая Россия".

Юрий Евгеньевич поздравил новых однопартийцев и пожелал им здоровья и успехов.

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