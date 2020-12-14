Молодым калужанам вручили паспорта

11 декабря, накануне Дня конституции 13 молодых калужан получили паспорта граждан России.

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, начальник УМВД России по городу Калуге Вадим Мартынов, начальник управления ЗАГС Майя Паненкова и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова поздравили виновников торжества.

"Сегодня вы получаете свой главный документ - паспорт гражданина России, - обратился к ребятам Юрий Моисеев. - Для вас начинается новый этап в жизни, вы получаете все права и обязанности гражданина нашей страны. С этого дня все важные события вашей жизни - заключение брака, рождение детей будут отмечаться в этом документе".

Глава Калуги поздравил ребят и пожелал им крепкого здоровья, успехов в учебе, самореализации и исполнения всех желаний.

Юные калужане посмотрели фильм об истории паспорта и ответили на вопросы викторины, посвящённой основам государственного строя России.

"В нашем городе стало уже доброй традицией вручать паспорта молодым калужанам накануне государственных праздников, - отметил Юрий Моисеев. - Это действительно важный день в жизни ребят, для них это повод ещё раз задуматься о том, что вместе с правами гражданина России, на них возлагаются и определённые обязанности"

Также в этот день Юрий Моисеев вручил партийные билеты новым членам партии "Единая Россия".

Юрий Евгеньевич поздравил новых однопартийцев и пожелал им здоровья и успехов.