В Москве выпадет 5-7 см снега

В столичном регионе в ближайшую ночь ожидается снегопад. Сильным он будет на юге Подмосковья, но и центральной части, включая столицу, достанется 5-6 см осадков. Об этом "РГ" рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По данным метеоролога, на наступившей неделе будет несколько дней со снегопадами. Самый сильный из них ожидается в ночь на вторник, 15 декабря. Выпасть может до 5-6 см снега в центральной части города, а в Подмосковье, особенно в южной части, до 10 см. "Днем во вторник ожидаются небольшие снежные заряды, но выпадет не более 1 см, - уточнила Позднякова. - 16 декабря осадков не ждем. А 17 и 18 декабря выпадет мокрый снег, на эти же сутки придется и небольшая оттепель, когда воздух сможет прогреться выше 0 отметки в дневные часы".

Выпавший на этой неделе снег из-за небольшого потепления осядет, но не растает, а значит, сможет долежать до конца года.

Позднякова отметила, что к концу недели высота снежного покрова в столице может достигнуть 10-12 см, что обеспечит к Новому году зимнее настроение.