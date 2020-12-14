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14.12.2020 11:39
Рубрика: Общество

На северо-востоке Москвы вновь установили композицию "Полярные медведи"

Текст: Ирина Огилько
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

На северо-востоке столицы завершен монтаж объемной новогодней декоративной композиции "Полярные медведи". Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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По данным пресс-службы, в центре световой конструкции "Белая медведица с Умкой на льдине", а вокруг установлены 8 небольших медведей. Композицию украсят тремя праздничными елями и световыми цифрами "2021". Впервые полярные медведи появились на Проспекте Мира два года назад и стали одной из самых популярных новогодних инсталляций: увидеть композицию приезжали жители других районов столицы. В прошлом году световая композиция была установлена в Парке Горького, но сильного успеха не имела. И, по многочисленным просьбам жителей СВАО, было принято решение вернуть ее в округ. Поэтому в канун 2021 года герои известного советского мультфильма "Умка" вновь займут свое место в парке у Ростокинского акведука. Новость с радостью восприняли местные жители: в социальных сетях появился новый хештег #умкавернулся, под которым за несколько дней опубликовано более 100 постов.

Напомним, что ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в это году к новогодним праздникам столицу украсят около 4 тысяч различных видов объемно-декоративных конструкций и более 1 тысячи новогодних елей высотой от 8 до 25 м. Среди инсталляций - световые тоннели, навесы из гирлянд, арки, гигантские светящиеся елочные шары.

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