Обвиняемые в хищении в "Оборонэнергосбыте" осуждены на сроки до 12 лет

До 12 лет лишения свободы получили пятеро подсудимых за мошенничество почти на три миллиарда рублей в компании "Оборонэнергосбыт". Следствие вели военные следователи СК. Дело рассматривал Таганский суд столицы.

Так, бывший гендиректор ОАО "Оборонэнерго" Михаил Фомин получил больше всех - 12 лет колонии и штраф 1 млн рублей. Его бывший зам Максим Воронков - 11 лет колонии со штрафом 1 млн рублей. Также бывший директор департамента по реализации электроэнергии Игорь Быков - 7 лет колонии и штраф 800 тысяч рублей. В прошлом начальник отдела компании Иван Лошкарев - 9 лет колонии и штраф 800 тысяч рублей. Бывший гендиректор ООО "Энергобаланс- Регион" Александр Ионов получил 7 лет колонии и штраф 800 тысяч рублей.

В законную силу приговор не вступил и осужденные планируют его оспорить.

"Оборонэнергосбыт" поставляет электричество подразделениям министерства обороны. По версии следствия, в 2010-2016 годах во время поставок электроэнергии руководителями компании было похищено более 2,9 млрд рублей.

На сегодня бывший гендиректор компании Александр Змихновский и его бывший зам Евгений Юдинский заочно арестованы и скрываются за границей. У них следователи смогли только арестовать имущество.

Были еще обвиняемые по этому делу - бизнесмен Петр Коник и бывший замглавы "Оборонэнергосбыта" Евгений Юдинский. Они подписали со следствием соглашения о сотрудничестве. В итоге Коник получил 5 лет колонии и полмиллиона штрафа. Юдинский получил 3 года колонии.