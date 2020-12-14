Парки Москвы приглашают на новые онлайн-лекции

До Нового года осталось чуть больше двух недель, и столичные парки начали вводить "сезонные" мастер-классы по подготовке к празднику в свои онлайн-расписания. Чем полезным на этой неделе можно заняться дома, выяснил корреспондент "РГ".

Познавательные культурные программы на этой неделе запланировали сразу несколько музеев-усадеб и парк. Так, одна из экскурсий в Царицыно пройдет по самым старым в столице оранжереям. Первые оранжереи появились здесь еще в начале 1740-х годов. Как они возрождались и что сейчас в них выращивают, расскажут на YouTube-канале #включицарицыно 18 декабря в 17.00.

Не менее интересны будут онлайн-лекции в "Кусково". Одна из них посвящена фарфору, ведь в усадьбе собрана самая большая в столице коллекция предметов из этого материала. В рамках выставочного проекта "Три волны" датского фарфора" музей познакомит зрителей с уникатами архитектора Арнольда Эмиля Крога. Уникаты - это произведения, созданные в единственном экземпляре. А сам архитектор в 1885 году стал главным художником Королевской копенгагенской фарфоровой мануфактуры. Послушать про необычные творения можно на YouTube-канале музея 20 декабря в 15.00.

Театральную программу приготовил на этой неделе Таганский парк. Так, 15 декабря в 19.30 театр "Опыты Драматических Изучений" совместно с творческим объединением "Звездный Циферблат" покажет зрителям онлайн-спектакль "Портрет Дориана Грея" по роману Оскара Уайльда. А в пятницу, 18 декабря, так же в 19.30 - онлайн-спектакль "Битва за Мосул" по одноименной пьесе Алексея Житковского от театра-лаборатории S.T.E.R. Для того чтобы стать зрителем, не нужно покупать билет - спектакли будут доступны в социальных сетях парка.

Самую обширную обучающую программу на этой неделе подготовил Измайловский парк. Во вторник, 15 декабря, в 13.00 здесь пройдут занятия фотошколы. Ученики освоят разные жанры фотографии под руководством известного спортивного и светского фотографа Виталия Мишина. Любителей танцев в соцсетях парка ждет профессиональный танцор, призер кубка мира Сероб Галстян. Он поможет разучить основные элементы румбы, самбы, ча-ча-ча. Занятия пройдут 16, 18 и 19 декабря в 13.00 и 14.00. А научиться восстанавливать психологическое равновесие поможет арт-терапия Марии Пинус. Урок "выплескивания на бумагу" отрицательных эмоций запланирован на 17 декабря в 14.00. Занятие пройдет в ZOOM, нужна регистрация.

Для тех, кто не любит рисовать, но готов слушать психологов, Бабушкинский парк запланировал занятие со специалистом Московской службой психологической помощи населению Дмитрием Комаровым. Специалист расскажет о техниках контроля над эмоциями. Пройдет занятие 20 декабря в 12.00 в соцсетях парка.

Почувствовать приближение Нового года поможет видео, подготовленное Московской Усадьбой Деда Мороза. В нем Снеговичок-Почтовичок собирает по всей столице письма от детей для Зимнего Волшебника. Видео появится в соцсетях Усадьбы в пятницу, 18 декабря, в 16.00.

Первым начинает "Парад новогодних мастер-классов" Тушинский парк. Авторы занятия приглашают создать новогодний сувенир своими руками. Для этого понадобятся плоды дуба, ясеня или липы, а также картон и термоклей. Первое занятие пройдет в субботу, 19 декабря, в 12.00.

Еще одну новогоднюю поделку в виде бычка предлагает сделать своими руками парк "Фили". Изготовить символ 2021 года нужно будет в технике пэчворк, то есть лоскутного шитья. Для мастер-класса понадобятся лоскутки, нитки, иголки. Занятие пройдет в 19 декабря в 13.00 на страницах соцсетей парка.

Как рассказали "РГ" в Мосгорпарке, в период с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года запланированы различные видеоуроки, флешмобы, занятия, лекции. "Программы составлены, много локаций и событий", - сказали в пресс-службе. Но будет ли в соцсетях парков праздничная программа аналогичная той, что в прошлые годы была офлайн, пока в пресс-службе не уточнили.