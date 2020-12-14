Петр Бирюков: Городские службы Москвы готовы к снегопаду

Городские службы готовы к предстоящему снегопаду в столице. Выпасть может до 5 см снега, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Ориентировочно с 23.00 коммунальная техника приступит к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой, аналогичные мероприятия будут проведены и утром", - отметил Петр Бирюков.

Для уборки выпавшего снега будет задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки. Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, объектам социальной сферы, парковкам.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что с помощью специализированной техники будет проведена противогололедная обработка мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта.