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14.12.2020 11:08

Под Владимиром открылась обновленная поликлиника

В Собинке Владимирской области после капитального ремонта открылась обновленная детская поликлиника.
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

На ее ремонт и оснащение в рамках региональной программы "Развитие детского здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" из федерального и регионального бюджетов было направлено свыше 20 миллионов рублей.

В детском учреждении здравоохранения, обслуживающем больше 4600 детей, отремонтированы кабинеты врачей, санитарные комнаты, холл и входная группа, смонтирована вентиляция, обновлена система горячего водоснабжения, электропроводка. Здесь заработала бережливая регистратура, появились комфортные места ожидания, игровая зона, комната для кормления грудных детей, навигационные таблички и другие атрибуты современной поликлиники. Для мам с маленькими детьми на уличной территории предусмотрены крытые колясочные площадки.

Фото: Администрация Владимирской области
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Поликлиника оснащена новой мебелью и оборудованием: переносными аппаратами для ультразвуковых исследований, дефибриллятором электрокардиографом и комплектом офтальмологической аппаратуры - бесконтактным офтальмологическим тонометром, авторефлектокератометром, щелевой лампой.

Следующим этапом развития районной системы здравоохранения станет строительство в 2021 - 2023 годах взрослых поликлиник в Собинке и Лакинске по региональной программе модернизации первичного звена. В результате модернизации поликлиники будут оснащены современным оборудованием, в них будут созданы комфортные условия для пациентов и медперсонала.

- Это долгожданное событие для жителей всего Собинского района, поскольку сейчас поликлиники в Собинке и Лакинске располагаются в старых корпусах, которые не отвечают современным требованиям к оказанию первичной медико-санитарной помощи, - отметила главный врач Собинской ЦРБ Светлана Муравьева.

Кстати

По программе "Развитие детского здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" во Владимирской области также отремонтированы и оснащены современным медицинским оборудованием детская городская поликлиника №1 Владимира, детская городская больница Гусь-Хрустального, детские поликлиники Судогодской и Камешковской ЦРБ. До конца 2020 года будут отремонтированы детские поликлиники Селивановской и Меленковской ЦРБ. В рамках нацпроекта "Здравоохранение" 25 учреждений здравоохранения, где оказывают медицинскую помощь детям в амбулаторных условиях, будут приведены в соответствие с новыми требованиями Минздрава РФ к организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область ЦФО Владимирская область Владимир Реализация национальный проектов во Владимирской области

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