Пожар произошел в пятиэтажке на юго-западе Москвы

В квартире пятиэтажного жилого дома на Херсонской улице в Москве вспыхнул пожар. Один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает ГУ МЧС по столице.

"Сообщение о возгорании получено в 04:32. Огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже дома № 7 по улице Херсонской. Пожар частично ушел на четвертый этаж. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В 05:17 пожар был ликвидирован", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

На месте работали бригады медиков. Специалистам предстоит выяснить причины возгорания.