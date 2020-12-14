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14.12.2020 11:09

Проект "Калуга - Новогодняя столица России" стартовал!

Калуга впервые стала Новогодней столицей России. На городской вокзал прибыл ретропоезд с туристами, по улицам в парадном строю прошли 250 Дедов Морозов. Открылись визит-центры и ярмарка ремесел
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

На железнодорожный вокзал Калуга-1 прибыл ретропоезд, который доставил туристов, воспользовавшихся новогодним предложением от РЖД. По городу в парадном строю прошли 250 Дедов Морозов и их внучки Снегурочки. Открылись визит-центры и Всероссийская ярмарка народных промыслов и ремесел.

Фото: Калужская городская дума
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"Впервые наш город стал Новогодней столицей страны. Городские власти постарались по-особому украсить Калугу, подготовили для калужан и наших гостей множество праздничных мероприятий, - подчеркнул глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. - Проведена огромная работа по подготовке к празднованию, впереди нас ждут ярмарки, концерты, спортивные и развлекательные программы, арктическое и огненно-пиротехническое шоу, гастрономический фестиваль, театрализованные представления, конкурсы и квесты. Развлечения на любой вкус для взрослых и детей. Уверен, что праздники подарят всем нам множество приятных впечатлений и позитивных эмоций, которые так нужны нам в это непростое время!"

Мероприятия проходят на открытых площадках с соблюдением всех норм безопасности.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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