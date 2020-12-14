Сергей Собянин наградил лауреатов конкурса "Московская реставрация - 2020"

Лауреатами конкурса "Московская реставрация - 2020" стали 25 реставраторов и организаций, которые приняли участие в возрождении 13 объектов культурного наследия столицы. Церемония прошла в кинотеатре "Художественный", который так же отреставрирован и в конце декабря откроется для зрителей.

Среди лауреатов Северный речной вокзал. За лучшую организацию ремонтно- реставрационных работ награжден ГУП "Мосгортранс", за приспособление исторического объекта к современному использованию - авторский коллектив проектировщиков, а за высокое качество восстановления шпиля и фарфоровых панно - коллективы реставраторов.

Еще один лауреат - Жилой дом Наркомфина. Он восстановлен благодаря авторскому коллективу "Гинзбург Архитектс" и хорошей организации работ Гарегина Барсумяна. Награды удостоена и реставрация Дворца Боярина Троекурова. Палаты XVI-XVII веков в Георгиевском переулке. Кроме того, шесть городских усадеб, ансамбль Рождественского монастыря, 50 произведений садово-паркового искусства усадьбы "Кусково" и ряд других работ.

"Каждый объект - это открытие, это результат работы мастеров прошлых веков и результат работы ваших золотых рук", - сказал Собянин, обращаясь к лауреатам. И рассказал, что еще около 500 памятников находятся в работе: "Мы ни на один день сегодня не останавливаем реставрацию и возрождение Москвы".