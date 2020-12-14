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14.12.2020 01:24
Рубрика: Спорт

Перезагруз волейбола

Состоялись выборы руководства национальной федерации
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 281(8335)
В Москве состоялась отчетно-выборная конференция Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Ее основным итогом стало избрание главой организации на новый четырехлетний срок многократного чемпиона страны, бывшего игрока национальной сборной Станислава Шевченко, недавно отметившего свое 50-летие.

ВФВ работает в условиях абсолютной стабильности и успешности выступлений различных сборных, особенно команд ближайшего резерва и мастеров пляжного волейбола. Наблюдательный совет федерации уже много лет возглавляет секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Три российских волейбольных клуба потерпели поражения в женской ЛЧ

Вице-президентами ВФВ снова избраны трое. Это генеральный директор организации Андрей Горбенко, заслуженные тренеры России, руководители клубов-грандов Николай Карполь ("Уралочка-НТМК", Свердловская обл.) и Геннадий Шипулин ("Белогорье", Белгород). Пост генерального секретаря сохранил за собой Александр Яременко.

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