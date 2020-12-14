Российские школьники показали отличный результат в Международном исследовании качества математического и естественнонаучного образования (TIMSS).

Наши четвероклассники вошли в тройку лидеров по естествознанию, обойдя Японию. Здесь мы уступаем только Сингапуру и Республике Корея. При этом по математике они оказались на 6-м месте, обойдя своих сверстников из Северной Ирландии.

В 8-х классах по естественно-научной подготовке Россия поднялась на 5-е место, обойдя таких лидеров как Гонконг, Финляндия и Литва, а по математике заняла 6-е место. Об этом рассказали министр просвещения РФ Сергей Кравцов и руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

В исследовании приняли участие более 580 тысяч учащихся из 64 стран мира. Его результаты будут учитываться при оценке реализации поставленной президентом России цели - войти в десять ведущих стран мира по качеству общего образования. Эти же задачи должны быть достигнуты в рамках нацпроекта "Образование".

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, по средним результатам нескольких международных исследований сейчас Россия находится на четырнадцатом месте в мире по качеству общего образования.