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14.12.2020 18:58
Рубрика: Общество

Собянин: Число сирот, проживающих в детских домах, сократилось в 3,3 раза

Текст: Ангелина Зеленькова
Число детей-сирот, проживающих в интернатных учреждениях Москвы, сократилось в 3,3 раза. Если в 2010 году в городе насчитывалось порядка 4,4 тысяч детей-сирот, то в этом году - чуть больше 1,3 тысячи детей. Об этом сообщил мэры Москвы Сергей Собянин на церемонии награждения лауреатов Московской городской премии за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот "Крылья аиста".

Мэр отметил, что за последние годы в столице была проделана большая работа, направленная на уменьшение количества детей-сирот. "За последние годы мы серьезно изменили подход в этой работе. Первое, что нужно сделать: сделать так, чтобы дети вообще оставались в родной семье. Сделать все возможное, чтобы сама семья прошла этот трудный период, но не потеряла детей. Несмотря на это, все равно какое-то количество детей остается без родителей и большинство из них раньше находились в наших детских домах. Понятно, что детские дома Москвы - одни из самых лучших по оснащенности, по персоналу, по уходу за детьми. Это казалось в свое время тоже большим достижением. Но все-таки, несмотря на это, самое лучшее - когда дети воспитываются в семье", - отметил Сергей Собянин.

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Глава города выразил благодарность приемным семьям, которые воспитывают в Москве тысячи детей. С 2010 года в Москве количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях, увеличилось на 46%. В настоящее время в семьях воспитываются 93,4% всех московских детей-сирот. А доля сирот, проживающих в интернатных учреждениях, за 10 лет сократилась с 25,7 до 6,6%. За последние 10 лет на воспитание в семьи было передано 18 985 детей, в том числе 996 детей-инвалидов и 7 896 детей-сирот старше 7 лет.

Московская городская премия "Крылья аиста" присуждена в трех номинациях: "Лучшая семья года", "Лучшая организация года", "Персона года".

В номинации "Лучшая семья года" лауреатами стали три семьи, которые награждены денежными премиями по 1 млн рублей.

"Персоной года" стала Анна Котельникова - исполнительный директор, соучредитель, руководитель благотворительного фонда "Дорога жизни", член Общественной палаты Российской Федерации.

В номинации "Лучшая организация года" были награждены отдел социальной защиты населения района Преображенское ВАО, центр содействия семейного воспитания "Петровский парк"; ГБУ ЦССВ "Наш дом", благотворительный фонд "Дом с маяком".

Справка "РГ"

Большое внимание уделяется социальной поддержке замещающих семей. В настоящее время ежемесячные выплаты на каждого ребенка составляют от 17,4 до 29 тысяч рублей - в зависимости от возраста ребенка, числа воспитываемых детей и состояния их здоровья. Приемным родителям (патронатным воспитателям) выплачивается ежемесячное вознаграждение, которое составляет 16,7 тысяч рублей за каждого ребенка (за ребенка-инвалида - 28,4 тысяч рублей). Если в семье воспитывается 1-2 ребенка, вознаграждение выплачивается одному из приемных родителей. Если трое и более детей, вознаграждение выплачивается обоим родителям за каждого ребенка.

Также осуществляется единовременная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с усыновлением ребенка: 89 205 рублей - на первого усыновленного ребенка, 124 887 рублей - на второго усыновленного ребенка, 178 410 рублей - на третьего усыновленного ребенка и последующих усыновленных детей.

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