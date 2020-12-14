Дополнительных ограничений на новогодние праздники в Москве не предвидится. Все принятые против распространения коронавируса меры работают и нет необходимости вводить жесткий карантин, которого не избежали многие мировые столицы. Мэр Москвы Сергей Собянин прямо заявил: введения комендантского часа в городе на Новый год не планируется.

А значит, как и сейчас, москвичи смогут спокойно встретиться с друзьями, близкими и родными в любимом месте. Праздничная атмосфера уже накрыла город: на улицах сверкают гирлянды, сияют нарядные елки, украшенные витрины магазинов и кафе манят горожан, работают и столичные катки...

"Несмотря на отмену массовых мероприятий и фестиваля "Путешествие в Рождество", город продолжает жить обычной жизнью. Рестораны и кафе не будут принимать гостей в новогоднюю ночь, но это не значит, что нельзя встретиться и поздравить друг друга до 23.00, - сказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. - Все места общественного питания проверяются на соблюдение антиковидных правил, в них безопасно". Главное, чтобы москвичи сами не забывали о необходимости соблюдать социальную дистанцию, надевать маски и перчатки, чекиниться при входе в заведение общепита, чтобы вирус не застал врасплох.

А вот корпоративов столичные рестораны не ждут и в ближайшие дни. Их число в городе уменьшилось в пять раз по сравнению с прошлым годом, говорит вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. При этом никто не запрещает коллегам отпраздновать прямо в офисе или, как сейчас модно, снять лофт на всю ночь.

"С точки зрения безопасности те, кто идет на это, допускают ошибку, - считает Сергей Миронов. - В офисе или тесном лофте - духота, места мало, доставка приходит непонятно от кого. Там заразиться гораздо легче. В ресторанах же работает мощная вентиляция, сотрудники регулярно сдают тесты на ковид. Гостям измеряют температуру, все поверхности в зале обрабатываются антисептиком, на кухнях установлены бактерицидные лампы".

По указу мэра Москвы, в предновогодние дни и вплоть до 15 января все рестораны и ночные клубы не смогут работать с 23.00 до 06.00. Следить за соблюдением этого режима городские власти намерены с помощью проведения усиленных рейдов с участием полиции, сотрудников департамента и инспекторов Роспотребнадзора.

Следить за тем, чтобы рестораны соблюдали предписанный режим работы, будут с помощью усиленных рейдов

По словам Немерюка, добавятся и ежедневные проверки магазинов, торгующих алкоголем. Ограничений на продажу спиртных напитков не будет, успокоил глава департаментом, но качество продукции в городе намерены держать на строгом контроле. Практика показывает, что в числе самых распространенных нарушений - оборот крепкого алкоголя без лицензии, продажа контрафакта, розничная продажа в зонах запретов и ограничений.