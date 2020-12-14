Собянин оценил итоги реставрации кинотеатра "Художественный"

После шестилетнего перерыва кинотеатр "Художественный" в конце декабря откроется для зрителей. Эту хорошую новость сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев итоги реставрации этого памятника регионального значения.

- В 1909 году было чудесное открытие первого электротеатра в Москве, - напомнил глава города. - Первого кино в городе, на которое москвичи смотрели, как на чудо. И вот спустя 111 лет новое чудесное событие - восстановление, кропотливая реставрация и возвращение удивительного объекта, так тесно переплетенного с судьбой большого количества поколений, миллионов москвичей, которые ждали с нетерпением, когда "Художественный" снова вернется к жизни.

По его словам, в Москве, как больше нигде в мире, сейчас проводится огромная работа по реставрации памятников культурного наследия. За последние десять лет более полутора тысяч из них возрождены буквально из руин. Даже в этом году, когда все планы и у людей, и у городских властей спутала пандемия коронавируса, в столице отреставрированы 99 памятников. Среди них Дом Наркомфина, памятник советского конструктивизма, за судьбу которого так тревожилась вся мировая общественность. А теперь это снова жилой дом, причем, именно такой, каким его задумывали создатели. Снова причаливают к берегам отреставрированного Северного речного вокзала суда. И вот готовится снова показывать кино, как в начале прошлого века, "Художественный"...

Мэр напомнил, что эта гигантская работа по восстановлению истории и культуры города ведется за счет столичного бюджета, за счет бюджета федеральных ведомств, но значительную помощь оказывают и частные инвесторы. "Я очень благодарен людям, которые вкладывают свои ресурсы и деньги, возможности для того, чтобы помочь возродить историю культурного наследия нашей страны и Москвы. Спасибо огромное вам, вашим коллегам, за то, что вы уделяете такое внимание данному объекту и многим другим проектам", - сказал мэр, обращаясь к Герману Грефу, председателю правления "Сбербанка России", оказавшему инвестиционную помощь в восстановлении "Художественного". Греф, в свою очередь, поблагодарил мэра за помощь в работе, которая позволила провести реставрацию всего за год и два месяца. Задача же перед реставраторами стояла сложнейшая - не просто отреставрировать здание, сохранив в нем дух архитектора Федора Шехтеля, который спустя несколько лет после открытия не только увеличил вместимость кинотеатра с 400 до 900 мест, но и превратил его в архитектурный памятник неоклассицизма. Именно этот кинотеатр в 1955 году первым в столице получил и широкий экран. Теперь же предстояло приспособить его к новым современным кинотехнологиям.

Проектом занимались несколько архитектурных бюро. Немецкое Merz Merz, специализирующееся на реставрации исторических памятников (таких, как Государственная опера и Старая Национальная галерея в Берлине), разработало архитектурную концепцию. Над проектом реставрации кинотеатра работала компания "Фаросъ", за интерьеры отвечало испанское бюро Lazaro Roza-Violan, одно из лучших в Европе по всем рейтингам... Сопровождало проект российское бюро Strelka CA. В ходе работ главный фасад воссоздан по сохранившимся чертежам Федора Шехтеля - сейчас он максимально приближен к облику 1913 года.

Восстановлен исторический декор с изображением античных богов. "Одной из жемчужин всех реставрационных работ в здании стала реставрация вот этой исторической лестницы, выполненной по проекту Шехтеля, - рассказал журналистам Денис Писарев, руководитель группы авторского надзора проекта. - Вот поручень, к сожалению, не дошел до наших дней. За его аналог пришлось взять поручень из дома Шехтеля на Большой Садовой улице".

Вернулись исторические надписи "Входъ" и "Выходъ" и, конечно, "Художественный электро-театръ"... У каждого дверного проема снова светят изящные фонари из чугуна, воссозданные по оригинальным эскизам. Впрочем, все произошедшие снаружи перемены москвичи могут увидеть уже сейчас. А в конце декабря - вспомнить и залы "Художественного" во время просмотра новых фильмов.