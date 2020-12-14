Собянин оценил итоги реставрации кинотеатра "Художественный"

Новости

Сергей Собянин наградил лауреатов конкурса "Московская реставрация - 2020" 18:07
Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100% 17:52
Уязвимость в Steam поставила под угрозу миллионы геймеров 17:47
В регионы отправлено уже 320 тысяч доз вакцины "Спутник V" 17:40
По "Секретному вторжению" Marvel снимут сериал с Сэмюэлем Джексоном 17:37
Гинцбург: Вакцина "Спутник V" доказала свою эффективность 17:27
Минпромторг проинспектирует зарубежные фармзаводы 17:26
На 94-м году умер солист Мариинского театра Владимир Кравцов 17:11
Опубликован тизер второго сезона "Постановки" с Шином и Теннантом 17:06
Обвиняемые в хищении в "Оборонэнергосбыте" осуждены на сроки до 12 лет 17:01
Появился трейлер датского триллера Netflix "Равноденствие" 16:57
Косачев не ожидает улучшения отношений России и США с приходом Байдена 16:40
В России зарегистрировались 1,5 млн самозанятых 16:22
Путин рассказал о смысле жизни 16:22
В Новороссийске нашли тело убийцы девушки и ее девятилетнего брата 16:18
На маяке в Финском заливе нашли клад из 10 тысяч советских рублей 16:08
Мишустин снизил финансирование туристического кешбэка 16:06
ФОМ: Доля готовых привиться от коронавируса в России достигла 42% 16:05
Прокуратура запросила для Олега Соколова 15 лет строгого режима 16:04
Делегация Госдумы посетит Южную Корею 27-28 декабря 15:56
На Урале ужесточили статью обвинения женщине, прятавшей дочь в шкафу 15:43
Медведев поддержал идею увековечить память врачей, погибших на посту 15:36
В Петербурге завершилось судебное следствие по делу историка Соколова 15:35
На Урале от коронавируса скончалась 94-летняя звезда Instagram 15:33
Режиссер "Человека-паука" перезапустит "Фантастическую четверку" 15:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Как изменились правила оформления больничных
Как изменились правила оформления больничных
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
14.12.2020 17:04
Рубрика: Экономика

Собянин оценил итоги реставрации кинотеатра "Художественный"

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Куксин
После шестилетнего перерыва кинотеатр "Художественный" в конце декабря откроется для зрителей. Эту хорошую новость сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев итоги реставрации этого памятника регионального значения.

- В 1909 году было чудесное открытие первого электротеатра в Москве, - напомнил глава города. - Первого кино в городе, на которое москвичи смотрели, как на чудо. И вот спустя 111 лет новое чудесное событие - восстановление, кропотливая реставрация и возвращение удивительного объекта, так тесно переплетенного с судьбой большого количества поколений, миллионов москвичей, которые ждали с нетерпением, когда "Художественный" снова вернется к жизни.

Фото: РИА Новости
Собянин: Завод в Москве будет производить до 10 млн доз вакцины в месяц

По его словам, в Москве, как больше нигде в мире, сейчас проводится огромная работа по реставрации памятников культурного наследия. За последние десять лет более полутора тысяч из них возрождены буквально из руин. Даже в этом году, когда все планы и у людей, и у городских властей спутала пандемия коронавируса, в столице отреставрированы 99 памятников. Среди них Дом Наркомфина, памятник советского конструктивизма, за судьбу которого так тревожилась вся мировая общественность. А теперь это снова жилой дом, причем, именно такой, каким его задумывали создатели. Снова причаливают к берегам отреставрированного Северного речного вокзала суда. И вот готовится снова показывать кино, как в начале прошлого века, "Художественный"...

Мэр напомнил, что эта гигантская работа по восстановлению истории и культуры города ведется за счет столичного бюджета, за счет бюджета федеральных ведомств, но значительную помощь оказывают и частные инвесторы. "Я очень благодарен людям, которые вкладывают свои ресурсы и деньги, возможности для того, чтобы помочь возродить историю культурного наследия нашей страны и Москвы. Спасибо огромное вам, вашим коллегам, за то, что вы уделяете такое внимание данному объекту и многим другим проектам", - сказал мэр, обращаясь к Герману Грефу, председателю правления "Сбербанка России", оказавшему инвестиционную помощь в восстановлении "Художественного". Греф, в свою очередь, поблагодарил мэра за помощь в работе, которая позволила провести реставрацию всего за год и два месяца. Задача же перед реставраторами стояла сложнейшая - не просто отреставрировать здание, сохранив в нем дух архитектора Федора Шехтеля, который спустя несколько лет после открытия не только увеличил вместимость кинотеатра с 400 до 900 мест, но и превратил его в архитектурный памятник неоклассицизма. Именно этот кинотеатр в 1955 году первым в столице получил и широкий экран. Теперь же предстояло приспособить его к новым современным кинотехнологиям.

Проектом занимались несколько архитектурных бюро. Немецкое Merz Merz, специализирующееся на реставрации исторических памятников (таких, как Государственная опера и Старая Национальная галерея в Берлине), разработало архитектурную концепцию. Над проектом реставрации кинотеатра работала компания "Фаросъ", за интерьеры отвечало испанское бюро Lazaro Roza-Violan, одно из лучших в Европе по всем рейтингам... Сопровождало проект российское бюро Strelka CA. В ходе работ главный фасад воссоздан по сохранившимся чертежам Федора Шехтеля - сейчас он максимально приближен к облику 1913 года.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Собянин открыл новый "офис" мировых судей в Раменках

Восстановлен исторический декор с изображением античных богов. "Одной из жемчужин всех реставрационных работ в здании стала реставрация вот этой исторической лестницы, выполненной по проекту Шехтеля, - рассказал журналистам Денис Писарев, руководитель группы авторского надзора проекта. - Вот поручень, к сожалению, не дошел до наших дней. За его аналог пришлось взять поручень из дома Шехтеля на Большой Садовой улице".

Вернулись исторические надписи "Входъ" и "Выходъ" и, конечно, "Художественный электро-театръ"... У каждого дверного проема снова светят изящные фонари из чугуна, воссозданные по оригинальным эскизам. Впрочем, все произошедшие снаружи перемены москвичи могут увидеть уже сейчас. А в конце декабря - вспомнить и залы "Художественного" во время просмотра новых фильмов.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В Кремле отвергли обвинения в адрес России в кибератаках на минфин США
Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
Опубликовано видео запуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5"
Google прокомментировал отключение в России и других странах
"Краснодар" встретится с загребским "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы
В ПФР рассказали, на что обратить внимание при получении пенсии
Как облегчат жизнь россиян законы декабря