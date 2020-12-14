Три медведя в Московском зоопарке впали в спячку

Московский зоопарк впервые снял видео о том, как медведи впадают в зимнюю спячку. Ролик опубликован на портале mos.ru. Спать отправились 28-летняя камчатская бурая медведица Роза и гималайские медведи - 26-летний Алладин и 25-летний Будур.

Как сообщает пресс-служба Московского зоопарка, условия содержания медведей приближают к природным, поэтому животных специально готовили к спячке - давали им калорийную еду. Так, в рацион входила свежая рыба, груши, яблоки, виноград, сухофрукты, овощи и бахчевые. И, конечно, излюбленное лакомство медведей - мед. К началу декабря трое мишек набрали достаточную массу тела, чтобы спокойно проспать до весны.

- За зиму медведи в среднем теряют до одной четверти своего веса. В их берлогах, что оборудованы в закрытых вольерах зоопарка, постелили мягкую солому. Медведи зарылись в нее и устроились поудобнее. Зоологам впервые удалось заснять момент засыпания, - рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Теперь медведей не будут беспокоить до весны. А сами зоологи будут проверять с помощью видеокамер, как проходит спячка. Ожидается, что проснутся медведи в конце марта.

Всю зиму бодрствовать в зоопарке будут белый медведь Врангель и две панды - Диндин и Жуи.

Как напомнили в пресс-службе зоопарка, продолжают готовиться ко сну еноты, енотовидная собака и бурундуки.