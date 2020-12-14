В бюджет Липецкой области дополнительно поступит 5 миллиардов рублей

Проект закона "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" рассмотрели все профильные комитеты Липецкого областного Совета депутатов. После публичных слушаний в главный финансовый документ области администрация внесла ряд изменений, связанных с поступлением дополнительных средств из федеральной казны и увеличением резервного фонда администрации на борьбу с пандемией. Парламентариям была представлена уточненная редакция закона.

- Липецкая область получит дополнительно почти пять миллиардов рублей. На эту сумму сегодня увеличиваются первоначально запланированные в областном бюджете доходы и расходы, - отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин. - Половина дополнительных средств направлена на социальную политику. Также увеличиваются ассигнования на такие статьи расходов, как здравоохранение, образование, охрана окружающей среды, на поддержку и развитие экономики.

Дополнительно из федерального бюджета распределены средства на ежемесячные выплаты семьям на детей от трех до семи лет - в размере 1 миллиарда 135 миллионов рублей. На ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующего детей, до достижения трех лет - 472,5 миллиона рублей. На оказание помощи в рамках социальных контрактов выделено - 353,6 миллиона рублей. На программу модернизации первичного звена здравоохранения предусмотрено 748,4 миллиона рублей. На организацию бесплатного горячего питания младших школьников направлено 332,6 миллиона рублей. На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство - 473 миллиона рублей. На поддержку малого и среднего бизнеса, а также физлиц, применяющих специальный налоговый режим, выделено около 179 миллионов рублей. На стимулирование программ развития жилищного строительства - почти 330 миллионов рублей. На строительство новых объектов питьевого водоснабжения - 118,7 миллиона рублей. На ликвидацию несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов предусмотрено - почти 45 миллионов рублей.

Областной бюджет сверстан на основе 21 государственной программы. Из-за влияния коронавирусной инфекции на экономику региона, сокращения собственных доходов в 2020 году, бюджет следующего года формируется в сложных условиях - с предполагаемым дефицитом в размере - 1,9 миллиарда рублей.

Доходы областного бюджета в 2021 году составят 67,4 миллиарда рублей. Основное наполнение региональной казны, как и в предыдущие годы, планируется за счет налоговых поступлений - 51,5 миллиарда рублей, среди них налог на прибыль - 20,4 миллиарда рублей или 39,6 процента от общего объема доходов, НДФЛ - 14,2 миллиарда рублей, что составляет 27,5 процента, акцизы - около 8,8 миллиарда рублей или 17 процентов. Кроме того, в виде различных дотаций, субвенций и субсидий из федерального бюджета и других безвозмездных поступлений в бюджет Липецкой области в 2021 году поступит 15,9 миллиарда рублей.

Расходы составят 69,4 миллиарда рублей. Почти 62 процента всех расходов будет направлено на финансирование социальной сферы. Выполнение обязательств перед гражданами и финансирование обозначенных Президентом национальных приоритетов развития страны стали главными критериями при обсуждении главного финансового документа.

На социальную политику в 2021 году будет направлено около 19,7 миллиарда рублей или 28,4 процента расходов казны. Предусмотрено финансирование всех принятых социальных обязательств в полном объеме. Обеспечена гарантированная поддержка семьям с детьми. Основной акцент будет сделан на снижение бедности и поддержке наиболее уязвимых слоев населения. Приоритет отдается мерам, предоставляемым с учетом уровня доходов, чтобы поддержка была адресной.

Значительная часть средств в сумме 15,6 миллиарда рублей или 22,5 процента будет направлена на исполнение раздела "Национальная экономика". Сюда входит поддержка сельского хозяйства, формирование дорожного фонда, охрана окружающей среды и другие направления.

На развитие образования в бюджете 2021 года предусмотрено 15,1 миллиарда рублей или 21,8 процента. Основная доля ассигнований приходится на финансирование школ и детских садов. Средства планируется также направить на создание центров выявления и поддержки одаренных детей в Грязях и Усмани, на создание дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет, например, на строительство нового корпуса детского сада на 60 мест в поселке Солидарность Елецкого района и окончание строительства детского сада на 280 мест в 32-33 микрорайоне города Липецка. В 2021 году планируется направить средства на оснащение школ области пропускными турникетами и приобретение 44 автобусов для перевозки детей, предусмотрена субсидия на капитальный ремонт школы в селе Трубетчино Добровского района.

На здравоохранение в 2021 году будет выделено 5,9 миллиарда рублей или 8,5 процента расходов. Все меры социальной поддержки медицинских работников и студентов медицинских ВУЗов сохраняются. Продолжится строительство объектов здравоохранения. Это модульные ФАПы, операционный блок онкодиспансера, новая поликлиника Липецкой городской детской больницы, хирургический корпус детской областной больницы, здания Добровской районной больницы и Чаплыгинской женской консультации.

На жилищно-коммунальное хозяйство будет направлено 2,5 миллиарда рублей или 3,6 процента. Предусмотрено финансирование на благоустройство территорий муниципальных образований, модернизацию систем водоснабжения населения и водоотведения. На развитие физической культуры и спорта будет направлено 1,1 миллиарда рублей или 1,6 процента. Запланированы средства для Липецка на строительство ледового дворца и крытого футбольного манежа, на завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.

Доходы и расходы областного бюджета в 2022 году предполагаются в размере 69,6 миллиарда рублей, в 2023 году - 74,1 миллиарда рублей.