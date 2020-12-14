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14.12.2020 12:34
Рубрика: Культура

В ГМИИ имени Пушкина в Москве построят несколько подземных галерей

Текст: Ирина Огилько

В Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве построят несколько подземных галерей. Три галереи соединят основное здание музея с депозитарно-реставрационным и выставочным центром, Галереей искусств старых мастеров и с Галереей искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Фото: Андрей Стенин/ РИА Новости
ГМИИ имени Пушкина планирует создать Антоновский Центр

Согласно данным пресс-службы, градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект планировки территории ГМИИ им. А.С. Пушкина. Общая площадь застройки составит 5,7 га. В рамках этих работ создадут новую пешеходную зону на Малом Знаменском переулке. Запрет для автомобилей, кроме проезда спецтранспорта, будет на участке от Волхонки до Колымажного переулка. На Колымажном переулке изменят схему движения, создадут новые парковочные места.

Все работы будут идти не за счет города, а из средств Федеральной адресной инвестиционной программы.

Напомним, что Пушкинский музей основан в 1912 году. В 1991 году музей внесли в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. А в 2012 году началось обсуждение проекта реконструкции территории, примыкающей к музею, с созданием нового музейного городка.

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