В Иванове запустили первое в России производство 50-тонных автокранов

Новую модель строительно-дорожной техники вывел в серийное производство завод "Автокран" - одно из старейших предприятий Ивановской области. Инвестпроект реализовали при поддержке минпромторга и правительства региона.

Автомобильный кран "Ивановец" грузоподъемностью 50 тонн разработан в 2020 году. Он имеет пятисекционную телескопическую стрелу длиной 35 метров. Благодаря специальной программе скорость крана адаптируется под конкретную операцию, что обеспечивает безопасность и эффективность работы.

- Мы готовили кран довольно долго, с января 2021 года начинаем активные продажи. Это не просто еще одна позиция в нашей линейке. Это самый тяжелый и самый сложный кран, с большим количеством современных решений, которых нет у наших конкурентов, в первую очередь российских. Мы уверены, что он займет достойное место на рынке. Главное - он демонстрирует, что завод жив, конструкторская школа сохранена и активно развивается, - подчеркнул генеральный директор "ИМЗ Автокран" Игорь Кульган.

Новую модель создали в рамках инвестиционного проекта, на который предприятие направило 106 миллионов рублей. Из них 31,5 миллиона составила федеральная субсидия на НИОКР. Работа ивановского предприятия имеет большое значение для замещения импорта в производстве строительно-дорожной техники.

Губернатор Станислав Воскресенский подчеркнул, что "Автокран" выпустил на рынок новую модель в год своего 70-летия, и выразил огромную благодарность всему трудовому коллективу.

- Разные времена были у завода - и когда он гремел на всю страну, и когда испытывал трудности. Новое руководство делает все, чтоб былую славу восстановить. Я помню, как тяжело было три года назад, тяжело было и в этом году. Но вы и выручку нарастили, и создали новый кран, - обратился к заводчанам глава Ивановской области. - Спасибо, что уверенно работаете даже в пандемию, да еще и такие новые продукты выпускаете, которые, надеюсь, помогут увеличить долю предприятия на рынке, повысить показатели по выручке и зарплатам.

Директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Мария Елкина отметила компетентность сотрудников "Автокрана".

- То, что мы сегодня видим, - результат грамотно и вовремя оказанной поддержки предприятию, которое реально работает и развивается, - сказала она.

В 2020-м рынок автокрановой техники вырос на девять процентов, соответственно увеличились и показатели работы ивановского завода. На следующий год предприятие закладывает рост порядка 20 процентов, с выходом на рынок других интересных изделий. Также планируется возвращение мощных поставок в адрес силовых структур, - этим всегда славился "Ивановец", до 30 процентов кранов уходило в минобороны и другие силовые структуры. На предприятии надеются эту долю постепенно восстановить.

За 11 месяцев 2020 года предприятие выпустило 497 автокранов разных модификаций и грузоподъемности. Объем отгруженных товаров собственного производства превысил 3,4 миллиарда рублей. Продукция "Автокрана" востребована в России, Киргизии, Азербайджане, Белоруссии и Казахстане.