В Иванове запустили первое в России производство 50-тонных автокранов

Новости

Командир-подводник Северного флота Дмитрий Маслов стал Героем России 19:39
Техногиганты из США могут быть оштрафованы до 10% их оборота в Европе 19:37
Вышел трейлер "Земли кочевников" с Фрэнсис МакДорманд 19:34
В Лондоне со среды вводится максимальный уровень ограничений 19:24
Видео: Тело мужчины, убившего девушку и ее брата, нашли на пляже 19:05
ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году 18:57
Мнение потерпевших учтут при рассмотрении прошения о помиловании 18:55
Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола 18:53
Аткинсон против пчелы: Netflix готовит 7 новых британских проектов 18:41
Источник: ЦСКА уволит Ганчаренко после матча с "Ростовом" 18:38
Иммунитет к COVID-19 после вакцинации "Спутник V" вырабатывается на 42 день 18:35
В Прикамье учителей попросили не ставить двойки на дистанционке 18:30
В Калининграде установили скамейку из бахил 18:27
Армения и Азербайджан начали обмен пленными 18:22
На Кубани до 31 декабря продлен режим повышенной готовности 18:20
Сергей Лавров направляется с рабочим визитом в Боснию и Герцеговину 18:19
Сергей Собянин наградил лауреатов конкурса "Московская реставрация - 2020" 18:07
Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100% 17:52
Уязвимость в Steam поставила под угрозу миллионы геймеров 17:47
В регионы отправлено уже 320 тысяч доз вакцины "Спутник V" 17:40
По "Секретному вторжению" Marvel снимут сериал с Сэмюэлем Джексоном 17:37
Гинцбург: Вакцина "Спутник V" доказала свою эффективность 17:27
Минпромторг проинспектирует зарубежные фармзаводы 17:26
На 94-м году умер солист Мариинского театра Владимир Кравцов 17:11
Опубликован тизер второго сезона "Постановки" с Шином и Теннантом 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Как изменились правила оформления больничных
Как изменились правила оформления больничных
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
14.12.2020 18:59

В Иванове запустили первое в России производство 50-тонных автокранов

Новую модель строительно-дорожной техники вывел в серийное производство завод "Автокран" - одно из старейших предприятий Ивановской области. Инвестпроект реализовали при поддержке минпромторга и правительства региона.
Фото: Правительство Ивановской области Фото: Правительство Ивановской области
Фото: Правительство Ивановской области

Автомобильный кран "Ивановец" грузоподъемностью 50 тонн разработан в 2020 году. Он имеет пятисекционную телескопическую стрелу длиной 35 метров. Благодаря специальной программе скорость крана адаптируется под конкретную операцию, что обеспечивает безопасность и эффективность работы.

- Мы готовили кран довольно долго, с января 2021 года начинаем активные продажи. Это не просто еще одна позиция в нашей линейке. Это самый тяжелый и самый сложный кран, с большим количеством современных решений, которых нет у наших конкурентов, в первую очередь российских. Мы уверены, что он займет достойное место на рынке. Главное - он демонстрирует, что завод жив, конструкторская школа сохранена и активно развивается, - подчеркнул генеральный директор "ИМЗ Автокран" Игорь Кульган.

Фото: Правительство Ивановской области
Ивановская область вложит рекордную сумму в ремонт детских поликлиник

Новую модель создали в рамках инвестиционного проекта, на который предприятие направило 106 миллионов рублей. Из них 31,5 миллиона составила федеральная субсидия на НИОКР. Работа ивановского предприятия имеет большое значение для замещения импорта в производстве строительно-дорожной техники.

Губернатор Станислав Воскресенский подчеркнул, что "Автокран" выпустил на рынок новую модель в год своего 70-летия, и выразил огромную благодарность всему трудовому коллективу.

- Разные времена были у завода - и когда он гремел на всю страну, и когда испытывал трудности. Новое руководство делает все, чтоб былую славу восстановить. Я помню, как тяжело было три года назад, тяжело было и в этом году. Но вы и выручку нарастили, и создали новый кран, - обратился к заводчанам глава Ивановской области. - Спасибо, что уверенно работаете даже в пандемию, да еще и такие новые продукты выпускаете, которые, надеюсь, помогут увеличить долю предприятия на рынке, повысить показатели по выручке и зарплатам.

Директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Мария Елкина отметила компетентность сотрудников "Автокрана".

- То, что мы сегодня видим, - результат грамотно и вовремя оказанной поддержки предприятию, которое реально работает и развивается, - сказала она.

Фото: Правительство Ивановской области
Все новые троллейбусы выйдут на улицы Иванова до 25 декабря

В 2020-м рынок автокрановой техники вырос на девять процентов, соответственно увеличились и показатели работы ивановского завода. На следующий год предприятие закладывает рост порядка 20 процентов, с выходом на рынок других интересных изделий. Также планируется возвращение мощных поставок в адрес силовых структур, - этим всегда славился "Ивановец", до 30 процентов кранов уходило в минобороны и другие силовые структуры. На предприятии надеются эту долю постепенно восстановить.

За 11 месяцев 2020 года предприятие выпустило 497 автокранов разных модификаций и грузоподъемности. Объем отгруженных товаров собственного производства превысил 3,4 миллиарда рублей. Продукция "Автокрана" востребована в России, Киргизии, Азербайджане, Белоруссии и Казахстане.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область ЦФО Ивановская область Иваново Ивановская область - область развития

Главное сегодня

В Кремле отвергли обвинения в адрес России в кибератаках на минфин США
Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
Опубликовано видео запуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5"
Google прокомментировал отключение в России и других странах
Выборщики приступили к определению следующего президента США