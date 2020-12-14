Состояние атмосферы в мегаполисе в последние годы улучшилось, но локальные проблемы, связанные с неприятными запахами, все еще то и дело возникают в некоторых районах. Для контроля за ситуацией власти создали городской оперативный штаб. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

В новый штаб вошли представители ряда департаментов, префектур, управ, инспекторов ОАТИ и Роспотребнадзора, МЧС, полиции и других городских структур. По словам Кульбачевского, специалисты отслеживают жалобы москвичей на запахи в социальных сетях, обращения в мэрию, ведут экологические обследования и контрольные мероприятия, а также выявляют и пресекают деятельность предприятий, выбросы с которых превышают нормы. За месяц работы есть первые результаты. В частности, стала улучшаться экологическая ситуация возле промзоны "Очаково", жители домов по соседству с которой жаловались на вонь по ночам. Как отметил Кульбачевский, в основе таких нарушений чаще всего лежит мораторий на проверку бизнеса, которым пользуются недобросовестные компании. "Работа штаба поможет вовремя выявить нарушителей и оперативно принять меры, - рассказал чиновник. - В частности, уже пресечено пять фактов несанкционированного сжигания отходов. Выявлены и 12 правонарушений в области охраны атмосферного воздуха.

В целом же за последние десять лет столичный воздух стал намного чище. Связано это не только с конкретными мерами по улучшению экологической ситуации, но и заменой в городе старого транспорта на более современный и экологически чистый. Кульбачевский напомнил, что выбросы в атмосферу именно от транспорта самые большие в Москве - на их долю приходится до 90 процентов всех вредных веществ. Переход городского общественного транспорта с двигателей внутреннего сгорания на электродвигатели, введение грузового каркаса, развитие дорожно-транспортной сети уже положительно сказались на качестве воздуха. В частности, в 2,3 раза сократились выбросы оксида углерода и оксида азота, в 1,4 -1,7 раза диоксида серы и диоксида азота, мелких взвешенных частиц (РМ 10). Значительных улучшений эколог ждет от строительства 139 км новых хордовых и вылетных магистралей. "Новые трассы повысят трафик движения, в городе будет меньше пробок. По нашим расчетам, выбросы диоксида азота сократятся на 17 процентов, а оксида углерода - на 21 процент", - сказал Кульбачевский.