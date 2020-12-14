Общая история, единая вера и богатые культурные традиции - то, что объединяет российский и сербский народы, заявил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин. В Александровском саду под минорные звуки военного оркестра прошла московская часть церемонии переноса Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в столицу Сербии Белград. При участии почетного караула огонь зажгли в лампаде для последующей транспортировки. Это один из завершающих аккордов объявленного президентом России Владимиром Путиным Года памяти и славы.

15 декабря лампада с огнем будет доставлена российской делегацией во главе с помощником президента России, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским в Белград спецбортом Министерства обороны РФ. Из аэропорта огонь перевезут к скульптурно-архитектурной композиции "Вечный огонь" на Мемориале освободителям Белграда, где пройдет торжественная церемония зажжения. Предполагается, что при этом будут присутствовать президент Республики Сербии Александр Вучич и министр иностранных дел России Сергей Лавров. А в Москве, перед тем как была объявлена минута молчания и состоялось возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата, к присутствовавшим обратился глава РИО Сергей Нарышкин.

"В этом году мы отмечаем 75-летие Победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Решающий вклад в эту победу внесла Красная Армия, советский народ", - подчеркнул он. По данным РИО, более миллиона бойцов и командиров Красной Армии отдали свои жизни за освобождение стран Восточной и Центральной Европы от нацистских захватчиков. "Благодарная память об этих событиях до сих пор живет в сердцах многих простых европейцев, - уверен Нарышкин. - Сегодня мы возьмем частицу Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата, и завтра она будет перенесена в Белград к мемориалу освободителей столицы Югославии".

Символический акт переноса Вечного огня, считает глава РИО, ознаменует братство двух народов, основанное на общей истории, единой вере и богатых культурных традициях.

"Сербский народ понес тяжелые утраты в годы войны в результате политики геноцида, проводимой гитлеровскими карателями. Речь идет о сотнях тысяч мирных жителей, целенаправленно уничтожавшихся в Югославии руками гитлеровских карателей и пособников усташей. И освободительная миссия Красной Армии стала спасением сербской нации", - напомнил Нарышкин. - Я уверен в том, что сохранение памяти о подвиге советского солдата и союзников сербских патриотов-антифашистов - это нравственный долг двух наших народов, двух наших братских стран".

Более миллиона бойцов и командиров Красной армии отдали свои жизни за освобождение стран Восточной и Центральной Европы

В церемонии приняли участие глава Россотрудничества Евгений Примаков, а также представители Министерства обороны и Министерства иностранных дел России.

Справка "РГ"

Вечный огонь зажгли 8 мая 1967 года. Это сделал Леонид Брежнев, приняв факел от Алексея Маресьева. Огонь доставили в Москву из Ленинграда - с Марсова поля, где располагается мемориал жертвам Февральской и Октябрьской революций.