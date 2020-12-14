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14.12.2020 20:53
Рубрика: Экономика

В Москве включили праздничную новогоднюю подсветку

Текст: Ирина Огилько

С 14 декабря вплоть до окончания новогодних праздников столицу будет украшать новогодняя подсветка, световые инсталляции. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Петр Бирюков: Городские службы Москвы готовы к снегопаду

По словам Бирюкова, москвичи привыкли к этому праздничному, красивому украшению Москвы. "Начиная с середины декабря и до конца зимы, в предыдущие годы всегда украшали по-особому Москву в темное время суток. Это не стало исключением и в этот тяжелый, трудный 2020 год. По городу оформлено около 4 тыс. различных крупных инсталляций, огромное количество объектов торговли, предприятий, организаций оформлены ими самими и показывают красоту нашего города", - сказал Бирюков.

Он отметил, что также для москвичей установлено более тысячи новогодних елей. Напомнил Бирюков, что этому предшествовала кропотливая работа по восстановлению и реставрации городских новогодних украшений в течение полутора месяцев. "Необходимо отметить, что в этом году мы ни одной новой инсталляции не покупали, мы пользуемся теми инсталляциями и объектами украшения, которые были закуплены в предыдущие годы. Специалисты их отреставрировали, отремонтировали, и мы видим сейчас, в каком прекрасном состоянии эти инсталляции находятся", - добавил Бирюков.

По словам заммэра, праздничное оформление и подсветка пробудет в Москве до конца зимы. А что касается новогодней и рождественской тематики, то она простоит до 15 января, потом ее демонтируют.

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