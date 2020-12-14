В Подмосковье открыта электронная запись на вакцинацию от коронавируса

Записаться на прививку от COVID-19 в Подмосковье теперь можно онлайн. Открыта электронная запись во все 92 пункта вакцинации. Об этом сообщила министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

Она уточнила, что все пункты вакцинации приступили к работе. За неделю в область поступило более 7 тысяч доз вакцин, все они уже использованы. Министр напомнила также, что за три дня до прививки и в течение трех дней после нее нельзя принимать алкоголь. Желательно также перед вакцинацией сдать ПЦР-тест или тест на наличие антител к коронавирусу, впрочем, это лишь пожелание медиков, а не обязательное требование к вакцинации.