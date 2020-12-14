Во Владимирской области открыли "школу будущего"

Новая школа появилась в деревне Купреево Гусь-Хрустального района. Ее построили и оснастили по нацпроекту "Образование".

Здание возвели на месте старой СОШ, сгоревшей в 2015 году. Ребят и учителей распределили по двум соседним школам. Но все пять лет купреевцы мечтали о том, чтобы возобновить учебный процесс у себя в деревне. И благодаря региональному проекту "Современная школа" мечта сбылась.

- Купреевская школа одной из первых в нашем регионе построена в рамках реализации национального проекта "Образование". На эти цели было направлено свыше 146 миллионов рублей из федерального бюджета, около 58 миллионов из областного и почти 3,8 миллиона из местного. Построен настоящий дворец знаний. По своему оснащению - это школа будущего. И мы счастливы за купреевских школьников, у которых теперь есть такие же возможности для развития, как у их сверстников в мегаполисах, - подчеркнул на открытии владимирский губернатор Владимир Сипягин.

Площадку выбирали на народном сходе.

- Решили - построим школу на старом месте. За 14 месяцев было завершено это прекрасное здание, - рассказал глава администрации Гусь-Хрустального района Алексей Кабенкин.

На первом этаже расположились светлые и уютные кабинеты начальных классов с интерактивными досками, помещения для продленки (в том числе игровая комната и даже спальня), спортивный и тренажерный залы, современный пищеблок. На втором - актовый зал, полностью оснащенные предметные классы, кабинет психолога и зона отдыха для детей.

На территории школы есть спортплощадка, современный стадион, а также место для игр самых маленьких учеников. Все продумано до мелочей, сделано основательно и с душой.

Здание рассчитано на 132 ученика. Сейчас здесь учится 87 ребят: в первом классе - семеро, в 11-м - трое.

- Неслучайно проектная мощность школы больше числа нынешних учеников - мы рассчитываем на рост демографических показателей. Новые социальные объекты помогают сельским территориям процветать и развиваться, - добавил Владимир Сипягин.