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14.12.2020 10:55

Во Владимирской области растет число малых предприятий

В 2020 году во Владимирской области благодаря инструментам поддержки было создано 4935 субъектов малого предпринимательства.
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

По данным администрации региона, на территории Владимирской области зарегистрировано 49784 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) - 16499 юридических лиц и 33285 индивидуальных предпринимателей. В 2020 году открылось еще 4935 субъектов малого предпринимательства. Кроме того, с июля 2020 года во Владимирской области введен налог на профессиональный доход, который позволил легализовать деятельность самозанятых: плательщиками этого налога стали больше 3600 человек.

Главный инструмент поддержки малого и среднего предпринимательства - это региональная государственная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области".

Фото: Администрация Владимирской области
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В условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, разработаны и реализованы антикризисные меры: внесены изменения в линейку продуктов регионального фонда содействия развитию малого и среднего предпринимательства в части снижения процентных ставок, до одного дня сокращен срок рассмотрения заявок; снижены залоговые дисконты для определения залоговой стоимости обеспечения микрозаймов; разработан новый кредитный продукт "Антикризисный"; проведены реструктуризации и пролонгации по действующим микрозаймам; снижены процентные ставки по договорам лизинга, а также размер платы за предоставление поручительства; предоставляются отсрочки платежей до шести месяцев.

Чтобы это стало возможным, была проведена докапитализация фонда содействия развитию МСП в размере 245,2 миллиона рублей (240,3 млн. - средств федерального и 4,9 млн. - областного бюджетов). На продукт "Антикризинсный" дополнительно выделено 42,8 миллиона рублей, в том числе больше 10 миллионов - из федерального и 32 с лишним миллиона - из областного бюджетов.

На 13 миллионов рублей докапитализован гарантийный фонд Владимирской области, на 50 миллионов - фонд "ВладимирЛизинг".

В результате фонд содействия развитию МСП по новым сниженным процентным ставкам выдал 83 микрозайма на общую сумму 251,86 миллиона рублей, а в рамках продукта "Антикризисный" выдано 55 микрозаймов на более чем 42 миллиона.

Фото: Администрация Владимирской области
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В администрации региона подчеркивают, что большая часть антикризисных микрозаймов (75 процентов) выдано за счет регионального бюджета. При этом получатели этого вида финансовой поддержки не только создали 56 новых рабочих мест, но и сохранили 639 своих сотрудников. Всего получатели микрозаймовой поддержки создали 308 рабочих мест.

Кроме того, в регионе разработан продукт "Специальный", предусматривающий выдачу микрозаймов до одного миллиона рублей под два процента годовых при наличии залогового обеспечения и до 600 тысяч рублей под 4,25 процента без залога имущества. Срок такого микрозайма - до 24 месяцев, с возможностью отсрочки платежа по основному долгу до четырех месяцев.

Благодаря поручительству гарантийного фонда Владимирской области в 2020 году 38 субъектов МСП смогли привлечь почти 800 миллионов рублей кредитов и создать 141 рабочее место. А 13 предприятий, которым была оказана такая поддержка, смогли направить заемные средства (больше 290 миллионов рублей) на приобретение оборудования, модернизацию основных средств и расширение бизнеса.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область ЦФО Владимирская область Владимир Реализация национальный проектов во Владимирской области

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