Из-за тумана в Якутске рейсы перенаправлены в запасной аэропорт

В понедельник из-за сильного морозного смога в Якутске два рейса перенаправлены в аэропорт Нерюнгри.

В запасной аэропорт ушли рейсы авиакомпании "Якутия" Симферополь - Москва (Внуково) - Якутск и авиакомпании "Сибирь"/S7 Москва (Домодедово) - Якутск. Их прибытие в аэропорт Якутска ожидается после 17 часов по местному времени.

Как сообщила пресс-служба аэропорта, метеовидимость в настоящее время составляет 150 метров. При этом 45-градусный мороз, ставший причиной густого смога, не ослабевает.

Такие метеоусловия позволяют производить вылеты из аэропорта. Самолеты, обслуживающие местные маршруты, либо уже вылетели в соответствии с расписанием, либо готовятся к этому.