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14.12.2020 03:55
Рубрика: Экономика

КНР закрыла пограничные пункты пропуска в Приморье из-за COVID-19

Текст: Ольга Журман

КНР остановила пропуск транспорта через госграницу с РФ. Из-за этого свыше 260 грузовиков скопилось перед автомобильными пунктами пропуска в Приморском крае. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали агенству в Росгранстрое, проезд транспорта через государственную границу в пунктах Дуннин (сопредельный пункт пропуска на российской стороне "Полтавка") и Суйэфэньхэ (пункт пропуска "Пограничный") закрыли 11 декабря в одностороннем порядке без объяснения причин.

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Но согласно информации генконсульства РФ в Харбине, в день закрытия границ местные власти сообщили о двух случаях заболевания COVID-19. Один из пациентов с коронавирусом работал на таможенном посту китайской части погранперехода Дуннин-Полтавка. Второй - занимался разгрузкой импортных товаров в приграничном торговом комплексе Суйфэньхэ. В этих городах проведут массовую ПЦР-диагностику. Идет выборочная проверка импортных грузов на наличие коронавирусной инфекции.

По данным на утро 14 декабря, в пункте пропуска "Пограничый" стоит 141 грузовая машина, в "Полтавке" - 124 машины. Когда они пересекут границу неизвестно.

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