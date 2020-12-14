На Камчатке врач пойдет под суд из-за смерти пятилетнего пациента

В Петропавловске-Камчатском завершено расследование уголовного дела в отношении врача-гематолога ГБУЗ "Камчатская краевая детская больница". Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности (часть 2 статьи 109 УК РФ).

По версии следствия, в апреле 2019 года обвиняемая ненадлежаще отнеслась к исполнению своих профессиональных обязанностей. Она несвоевременно оказала медицинскую помощь пятилетнему мальчику, у которого диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Ребенок находился на лечении в медучреждении. Врач не назначила ему введение лекарства.

"В результате состояние ребенка ухудшилось, он был переведен в отделение реанимации, где наступила его смерть", - сообщает СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Уголовное дело передано в прокуратуру на утверждение и последующего направления в суд.