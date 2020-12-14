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14.12.2020 11:36
Рубрика: Происшествия

На жительницу ЕАО завели четыре дела за пытки любовницы ее парня

Текст: Юлия Гарднер

Жительница Биробиджана стала фигуранткой сразу четырех уголовных дел за пытки девушки. Последняя якобы встречалась с ее молодым человеком, поэтому обвиняемая решила отомстить.

Фото: iStock
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19-летнюю потерпевшую похитили и силой привезли в одну из квартир дома на улице Чапаева. Там обвиняемая заставляла совершать ее действия сексуального характера и избивала ее. В жилье при этом присутствовали еще три человека. Один из них снимал происходящее на видео. Затем выложил его в интернет. Запись увидели в том числе в прокуратуре региона. В тот же день на место происшествия выехала оперативная группа.

Как рассказала РИА Новости старший помощник прокурора ЕАО Жанна Крепкогорская, личности всех участников издевательств установлены.

В отношении подозреваемой расследуются дела по статьям о насильственных действиях сексуального характера, похищении человека, незаконном распространении порнографии и о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления. Под следствие также попали один из похитителей девушки и тот, кто снимал видео.

Кроме того, по словам представителя надзорного органа, дело о халатности заведено на пока не установленных должностных лиц из УФСИН. В мае прошлого года обвиняемая была осуждена за незаконное приобретение и хранение наркотиков на три года условно с испытательным сроком в два года. Сотрудники службы исполнения наказаний не принимали должных мер по контролю за поведением 23-летней девушки. За это время ее уже успели привлечь к административной ответственности за употребление наркотических средств и мелкое хулиганство.

К слову "жених" обвиняемой во время опроса сообщил, что давно расстался с ней из-за ее агрессивности.

Потерпевшая же является сиротой. После случившегося ей потребуется социальная реабилитация.

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